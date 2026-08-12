"200 тыс. долларов": победительница шоу "Холостяк" Лозовицкая рассказала о предложениях, которые получает от мужчин

Екатерина Лозовицкая

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Победительница 12-го сезона шоу «Холостяк», модель и блогер Екатерина Лозовицкая рассказала о щедрых предложениях от состоятельных мужчин и призналась, сколько ей были готовы платить за интимные услуги.

После участия в популярном шоу Екатерине стали уделять больше внимания не только поклонники. В соцсетях ей регулярно поступают сообщения от неизвестных посредников. Они представляются менеджерами влиятельных мужчин. Девушку приглашают в эскорт. Также ей предлагают деньги за интимные встречи или продажу откровенного контента. По словам Лозовицкой, иногда речь идет о суммах, которые сложно даже представить.

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«Чего только не предлагали. Писали менеджеры каких-то влиятельных мужчин — такие сообщения вообще постоянно приходят в Telegram. Не знаю, откуда они берут номер телефона. Предлагали 200 тысяч долларов в месяц», — откровенно рассказала Екатерина в программе «Насправді Show».

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Екатерина Лозовицкая / © instagram.com/kateryna_lozovytska

В то же время модель подчеркивает: подобные предложения не имеют ничего общего с ее профессиональной деятельностью. Лозовицкая признается, что ее особенно возмущает распространенный стереотип о моделях и эскорте. По ее мнению, люди часто не представляют, сколько сил на самом деле требует работа в модельной индустрии.

«Меня это раздражает. Как и любую профессиональную модель, которая знает, что это на самом деле, когда ты действительно работаешь. Это тяжелая работа — и физически, и морально», — призналась Лозовицкая.

Екатерина Лозовицкая

При этом Екатерина вспомнила случай, когда ее фото без разрешения использовали на французском сайте для взрослых. Курьез ситуации заключался в том, что на снимке модель была полностью одета в закрытое пальто, тогда как рядом на сайте размещались обнаженные участницы.

Напомним, недавно Екатерина Лозовицкая начала новые отношения и представила своего парня — известного певца.

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