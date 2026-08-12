Газированная вода помогает похудеть: правда или миф

Газированная вода помогает похудеть / © Credits

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Минеральная вода уже давно перестала быть просто альтернативой сладкой газированной воде. Сегодня её пьют вместо колы, добавляют в безалкогольные коктейли, берут с собой в офис и используют как небольшой ежедневный ритуал.

И вот тут появилась интересная новость: в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health, предположило, что углекислый газ (CO₂) в газированной воде потенциально может влиять на процессы, связанные с метаболизмом глюкозы, об этом сообщило издание Women`s Health.

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Звучит почти как мечта: ноль калорий, приятные пузырьки и ещё один небольшой бонус для фигуры. Однако есть важное «но», ведь сами авторы исследования подчеркивают, что эффект настолько незначительный, что газированную воду нельзя считать самостоятельным способом похудения.

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Что обнаружили исследователи

В основе работы — наблюдения, связанные с предыдущими исследованиями процессов гемодиализа. Во время процедуры в кровь попадает CO₂ — примерно так же, как углекислый газ попадает в организм при употреблении газированной воды.

Исследователи предположили, что CO₂ может влиять на усвоение глюкозы эритроцитами и процессы её метаболизма. Теоретически это может иметь определённую связь с расходом энергии и контролем веса. Однако важно правильно понять этот вывод. Исследование не доказывает, что несколько стаканов газированной воды приведут к заметной потере веса.

Автор работы подчеркивает, что газированная вода должна рассматриваться лишь как потенциальная небольшая составляющая здорового образа жизни, а не как отдельное средство для похудения. То есть бутылка минералки не заменит ни сбалансированного питания, ни физической активности.

Ощущение сытости

Здесь влияние газированной воды может оказаться более интересным. Пузырьки CO₂ увеличивают объём жидкости в желудке, а это потенциально может создавать ощущение наполненности. Некоторым людям это помогает на время притупить чувство голода или желание перекусить.

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Это может быть особенно актуально при дефиците калорий, когда человек пытается контролировать свое питание. Но есть нюанс: речь идет именно об обычной газированной воде, а не о сладких газированных напитках. Если в бутылке есть сахар, сиропы или большое количество калорийных добавок, потенциальная польза от пузырьков быстро теряет смысл.

Похудение с помощью газированной воды

Не стоит на это рассчитывать. Специалисты отмечают, что потенциальное влияние CO₂ на метаболизм настолько незначительно, что само по себе вряд ли даст ощутимый результат на весах.

Если вы выбираете газированную воду вместо сладкой колы, лимонада или другого калорийного напитка, это уже совсем другая история. Вы сокращаете потребление сахара и калорий, а значит, делаете полезную замену в рамках общего рациона. Поэтому главный бонус газированной воды для тех, кто хочет контролировать вес, может быть гораздо прозаичнее: она помогает пить больше жидкости без лишних калорий. И здесь не имеет большого значения, любите ли вы воду с пузырьками или обычную.

Вред от газированной воды

Для большинства людей умеренное употребление обычной газированной воды не представляет проблемы. Однако есть один побочный эффект, знакомый практически каждому ценителю пузырьков — вздутие живота и газообразование. Углекислый газ может вызывать ощущение переполненности или дискомфорта. Если после нескольких стаканов вы чувствуете, что живот буквально «надулся», газированная вода, вероятно, просто не для вас. И это совершенно нормально.

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Если ваша цель — максимально простой и полезный вариант газированной воды, стоит обращать внимание на её состав. Лучший выбор — газированная вода без добавления сахара, искусственных подсластителей и большого количества других добавок.

Если хочется чего-то вкусного, хорошим вариантом может стать вода с небольшим количеством настоящего фруктового сока. Но не путайте «газированную воду со вкусом» со сладкой газированной водой.

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