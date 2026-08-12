Киянам доведеться мерзнути взимку: експерт закликав готуватися до неприємних несподіванок

Опалення в Україні (ілюстративне фото)

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У разі складного сценарію температура в квартирах Києва взимку може опускатися приблизно до 12–15°C.

Про це заявив співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі “Новини.Live”

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За його оцінкою, після попередніх російських ударів Дарницьку ТЕЦ-4 вдасться відновити приблизно до 50% її потенціалу. Для ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 показник може становити понад 70% від рівня до атак.

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«Дарницька ТЕЦ-4 тепло подаватиме, але, звичайно, не на 100% від того рівня, який був до зимових ударів. Орієнтовно її потенціал можна відновити приблизно до 50%. Це, безумовно, створює ризики», — зазначив Корольчук.

За його словами, пошкодження теплоелектроцентралей не означають їх повного знищення — обладнання можна відновлювати, однак для цього потрібен час.

«Те, що реально зробити оперативними ремонтами, — це близько 70% для ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 та близько 50% для ТЕЦ-4», — пояснив експерт.

Якою може бути температура у квартирах

Корольчук наголосив, що навіть за такого сценарію Київ не залишиться повністю без тепла. Водночас у найгіршому випадку температура в житлових приміщеннях може бути суттєво нижчою за комфортну.

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«У гіршому випадку температура в помешканнях може триматися на рівні приблизно 12–15 градусів. Це дозволить пройти зиму, але комфортними такі умови назвати важко», — сказав він.

Головним ризиком експерт назвав нові російські удари по енергетичній інфраструктурі.

За його словами, системи захисту посилюються, однак Росія водночас нарощує ударні можливості та застосовує нові типи засобів ураження.

«Тому повністю виключати повторення складної ситуації минулої зими, на жаль, не можна», — підсумував Корольчук.

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На українців чекає важка зима: останні новини

Українцям варто заздалегідь оцінити, наскільки вони готові до можливих перебоїв зі світлом, водою та опаленням восени й узимку, заявив народний депутат від «Слуги народу» Богдан Кицак.

За його словами, особливу увагу слід звернути на підготовку великих міст до опалювального сезону. У разі погіршення ситуації він радить мати альтернативний варіант проживання.

«Потрібно буде кожному громадянину або мешканцю того чи іншого міста ухвалювати для себе рішення стосовно того, чи готові вони до умов — без води, без світла, які можуть потенційно з’явитися в будь-який момент», — зазначив Кицак.

Ще один нардеп Олексій Кучеренко раніше радив українцям подбати про альтернативні джерела опалення та запаси дров. За його словами, особливо це актуально для тих, хто має можливість зимувати за межами великих міст.

«У мене є резервний старий котел на дровах і я його тримаю, певний запас дров у мене є», — розповідав Кучеренко.

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