Запасайтеся котлами і дровами: у Раді закликали українців готуватися до складної зими

Дрова / © pexels.com

Реклама

Українцям варто заздалегідь подбати про альтернативні джерела опалення та зробити запаси дров для прийдешньої зими на випадок критичних ситуацій.

Про це заявив нардеп від «Батьківщини» Олексій Кучеренко у ефірі телеканалу «Новини.LIVE».

Реклама

Політик прокоментував, чи варто українцям уже зараз подбати про запаси дров на опалювальний сезон.

Реклама

«Чому ні? Я вам чесно скажу, в мене є резервний старий котел на дровах і я його тримаю, певний запас дров у мене є», — сказав Кучеренко.

За словами народного депутата, опалення дровами може бути особливо актуальним для людей, які планують зимувати не в Києві, а в інших населених пунктах.

«Дровами, особливо, якщо люди розглядають альтернативу там, де зимувати, а це ж не обов’язково Київ, це можуть бути якісь населені пункти навколо. Я знаю багато своїх колег, які мають резервне на дровах опалення і готові до цього», — додав народний обранець.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко попередив, що через можливі російські удари по ТЕЦ чверть Києва може залишитися без опалення цієї зими. Застаріла система теплопостачання не має резервів для близько 2500 будинків.

Реклама

Новини партнерів