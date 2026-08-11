Блекаут в Україні

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Росія атакуватиме українську енергетичну інфраструктуру взимку 2026/2027 років і розпочне ударну кампанію з Києва протягом наступних тижнів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW.

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Американські аналітики наводять заяву колишнього радника Міністерства оборони України (МО) з питань оборонних технологій та експерта з безпілотників та радіоелектронної боротьби (РЕБ) Сергія Бескрестнова. 10 серпня він попередив, що російські війська посилять свої удари по енергетичному сектору України цієї зими.

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Перед тим президент України Володимир Зеленський 5 серпня закликав місцеві українські адміністрації впровадити плани стійкості до зими. Він наголосив, що захист критичної інфраструктури, забезпечення необхідної кількості укриттів, а також посилення протибалістичних можливостей є серед трьох пріоритетів України під час зими.

За словами Зеленського, в України фактично не залишилося жодної неушкодженої електростанції.

«Кремль планує розпочати масштабну ударну кампанію по енергетичній інфраструктурі в Києві протягом наступних тижнів з метою зірвати зусилля України щодо зміцнення енергетичних об’єктів та скористатися постійною нестачею ракет-перехоплювачів в Україні», — йдеться у звіті ISW.

Росія планує атакувати енергетику України — останні новини

Нагадаємо, експерти попереджають, що очільник Кремля Володимир Путін, найімовірніше, знову спробує використати зиму як зброю. Росія готує план із ударів по енергетичній та тепловій інфраструктурі.

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На тлі загрози ударів по енергетиці взимку міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив про необхідність збільшити постачання Україні ракет для систем протиповітряної оборони.

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