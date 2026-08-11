Україну накриває небезпека, а за нею – різке похолодання: синоптики назвали дати та “червоні” області (мапа)

Спека у Києві / © Фото з відкритих джерел

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В Україні очікується швидка зміна погоди: після спекотного початку тижня в регіони знову повернеться свіже й комфортне повітря.

Про це повідомляють синоптикиня Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

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У вівторок, 11 серпня, спекотна погода утримуватиметься у більшості регіонів. Стовпчики термометрів вдень показуватимуть +29…+33 °C, а на півдні вночі не опускатимуться нижче +22 °C. Винятком стануть західні області, де денна температура становитиме більш комфортні +23…+28 °C. День мине переважно без опадів, хоча на заході та півночі можливі короткочасні дощі з грозами.

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У Києві 11 серпня очікується спека до +30°C із ймовірністю незначних опадів.

Мапа погоди на 11 серпня / © Укргідрометцентр

Коли чекати на прохолоду?

Вже у середу, 12 серпня, синоптична ситуація суттєво зміниться — температура повітря знизиться до +20…+26 °C. Затримається спека лише на півдні та південному сході країни, де утримається +28…+31 °C. У столиці 12 серпня також посвіжішає до +23…+25 °C.

За словами Наталки Діденко, увесь робочий тиждень тішитиме помірним тепом і свіжими ночами, проте на найближчих вихідних в Україну знову повернуться високі значення — до +30…+34°C.

Штормове попередження та пожежна небезпека

Синоптики Укргідрометцентру наголошують на необхідності дотримання правил пожежної безпеки. Протягом 11–13 серпня у більшості областей України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Мапа пожежної небезпеки на 11 серпня / © Укргідрометцентр

Мапа пожежної небезпеки на 12 серпня / © Укргідрометцентр

Винятком 11 серпня стануть Львівська, Закарпатська, Чернівецька, Київська та Черкаська області, проте надалі загроза виникнення пожеж на відкритих територіях зросте по всій країні. Вітер очікується південно-західний, помірний — 7–12 м/с.

Раніше ми писали про те, що Україні загрожує дефіцит води. Через аномальне потепління, зміну характеру опадів та руйнування Каховського водосховища рівень водного стоку в річках України може впасти на 25%, піддавши найбільшому ризику південні та східні області країни.

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