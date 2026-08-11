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Україну накриває небезпека, а за нею – різке похолодання: синоптики назвали дати та “червоні” області (мапа)
Після спекотного вівторка в більшість областей України прийде довгоочікуване похолодання з комфортними +20…+26 градусами, проте синоптики застерігають про високий рівень пожежної небезпеки.
В Україні очікується швидка зміна погоди: після спекотного початку тижня в регіони знову повернеться свіже й комфортне повітря.
Про це повідомляють синоптикиня Наталка Діденко та Укргідрометцентр.
У вівторок, 11 серпня, спекотна погода утримуватиметься у більшості регіонів. Стовпчики термометрів вдень показуватимуть +29…+33 °C, а на півдні вночі не опускатимуться нижче +22 °C. Винятком стануть західні області, де денна температура становитиме більш комфортні +23…+28 °C. День мине переважно без опадів, хоча на заході та півночі можливі короткочасні дощі з грозами.
У Києві 11 серпня очікується спека до +30°C із ймовірністю незначних опадів.
Коли чекати на прохолоду?
Вже у середу, 12 серпня, синоптична ситуація суттєво зміниться — температура повітря знизиться до +20…+26 °C. Затримається спека лише на півдні та південному сході країни, де утримається +28…+31 °C. У столиці 12 серпня також посвіжішає до +23…+25 °C.
За словами Наталки Діденко, увесь робочий тиждень тішитиме помірним тепом і свіжими ночами, проте на найближчих вихідних в Україну знову повернуться високі значення — до +30…+34°C.
Штормове попередження та пожежна небезпека
Синоптики Укргідрометцентру наголошують на необхідності дотримання правил пожежної безпеки. Протягом 11–13 серпня у більшості областей України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Винятком 11 серпня стануть Львівська, Закарпатська, Чернівецька, Київська та Черкаська області, проте надалі загроза виникнення пожеж на відкритих територіях зросте по всій країні. Вітер очікується південно-західний, помірний — 7–12 м/с.
Раніше ми писали про те, що Україні загрожує дефіцит води. Через аномальне потепління, зміну характеру опадів та руйнування Каховського водосховища рівень водного стоку в річках України може впасти на 25%, піддавши найбільшому ризику південні та східні області країни.