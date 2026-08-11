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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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1061
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1 хв

Карабах — Динамо: онлайн-трансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги конференцій

Стежте онлайн за перебігом другого поєдинку між українським і азербайджанським клубами у третьому раунді відбору Ліги конференцій.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Динамо" — "Карабах"

"Динамо" — "Карабах" / © ФК Динамо Київ

У четвер, 13 серпня, київське "Динамо" позмагається з азербайджанським "Карабахом" у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться на стадіоні імені Тофіка Бахрамова в азербайджанському Баку. Старт гри — о 19:00 за київським часом.

Перша зустріч між командами відбулася 6 серпня на "Арені Люблін" у польському Любліні та завершилася мінімальною перемогою "біло-синіх" з рахунком 1:0.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф відбору Ліги конференцій, де позмагається з тріумфатором пари "Твенте" (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина), а переможений вилетить з єврокубків. У першому поєдинку "Твенте" вдома розгромив ДАК 1904 з рахунком 6:0.

Зазначимо, що обидва клуби розпочали єврокубковий сезон з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи: "Динамо" здолало в серії пенальті румунську "Університатю" (0:0, 0:0), а "Карабах" розгромив ісландський "Вестрі" (3:0, 3:0).

У другому відбірковому раунді Ліги Європи кияни двічі програли грецькому ПАОКу (2:3, 0:2), тоді як азербайджанський клуб у серії пенальті поступився болгарському ЦСКА Софія (0:0, 0:0).

Дивіться передматчеву студію перед поєдинком "Карабах" — "Динамо" на Youtube-каналі FootballHub.

До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу "Карабах" — "Динамо".

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