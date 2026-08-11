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"Ліверпуль" оголосив про підписання капітана "Барселони"
Рональд Араухо виступатиме за мерсисайдців на правах оренди.
Англійський "Ліверпуль" орендував центрального захисника іспанської "Барселони" Рональда Араухо.
Про це повідомив офіційний сайт клубу АПЛ.
Орендна угода 27-річного уругвайського футболіста розрахована на один сезон.
За інформацією ЗМІ, мерсисайдський клуб також матиме можливість викупу Араухо за 55 мільйонів євро, але це не є обов'язковим.
Араухо перейшов до "Барселони" з уругвайського "Бостон Рівер" за 1,7 мільйона євро 2018 року. Відтоді він провів за каталонців 213 матчів, забив 14 голів і віддав 7 асистів.
Крім того, центральний захисник був капітаном команди. Разом із "Барселоною" він тричі ставав чемпіоном Іспанії, а також виграв 2 Кубки Іспанії та 3 Суперкубки Іспанії.
Минулого сезону Араухо провів 38 матчів на клубному рівні, відзначившись 4 забитими м'ячами.
Раніше повідомлялося, що "Реал" оформив один з найдорожчих трансферів в історії.