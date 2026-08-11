"Ліверпуль" оголосив про підписання капітана "Барселони"

Рональд Араухо / © Associated Press

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Англійський "Ліверпуль" орендував центрального захисника іспанської "Барселони" Рональда Араухо.

Про це повідомив офіційний сайт клубу АПЛ.

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Орендна угода 27-річного уругвайського футболіста розрахована на один сезон.

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За інформацією ЗМІ, мерсисайдський клуб також матиме можливість викупу Араухо за 55 мільйонів євро, але це не є обов'язковим.

Араухо перейшов до "Барселони" з уругвайського "Бостон Рівер" за 1,7 мільйона євро 2018 року. Відтоді він провів за каталонців 213 матчів, забив 14 голів і віддав 7 асистів.

Крім того, центральний захисник був капітаном команди. Разом із "Барселоною" він тричі ставав чемпіоном Іспанії, а також виграв 2 Кубки Іспанії та 3 Суперкубки Іспанії.

Минулого сезону Араухо провів 38 матчів на клубному рівні, відзначившись 4 забитими м'ячами.

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Раніше повідомлялося, що "Реал" оформив один з найдорожчих трансферів в історії.

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