"Динамо" в компенсований час вирвало перемогу над "Вересом" у стартовому матчі УПЛ

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

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Київське "Динамо" здобуло перемогу над рівненським "Вересом" у матчі другого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Авангард" у Рівному завершився з рахунком 1:2 .

"Біло-сині" відкрили рахунок на 38-й хвилині зустрічі — подача з кутового від Віталія Буяльського завершилася ударом Крістіана Біловара головою в поперечину й дальню стійку, а Олександр Тимчик вдало зіграв на добиванні.

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Господарі поля могли відігратися перед перервою — на 45-й хвилині Натанаель Блер влучив у поперечину ударом через себе.

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На старті другого тайму рівненський клуб таки зрівняв рахунок — на 52-й хвилині Ігор Харатін головою замкнув подачу Фабрісіо Яна з кутового, а голкіпер киян В'ячеслав Суркіс не зумів зафіксувати м'яч, який перенув лінію воріт.

У компенсований час підопічні Ігоря Костюка вирвали перемогу — на 90+1-й хвилині Матвій Пономаренко реалізував пенальті.

Огляд матчу "Верес" — "Динамо"

Для "Динамо" це був стартовий матч сезону УПЛ, адже матч першого туру між "біло-синіми" та "Лівим Берегом" було перенесено на 2 грудня.

У третьому турі УПЛ кияни 16 серпня приймуть "Колос", а "Верес" 14 серпня на виїзді зіграє з "Епіцентром" — рівненський клуб розпочав чемпіонат поразкою від "Харкова" (0:1).

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Перед цим "Динамо" у четвер, 13 серпня, проведе матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти азербайджанського "Карабаха". Перша гра завершилася мінімальною перемогою "біло-синіх" з рахунком 1:0.

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