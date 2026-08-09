У Бразилії заарештували легендарного ексфутболіста "Шахтаря"

Жадсон / © Associated Press

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Колишній півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної Бразилії Жадсон заарештований за підозрою у домашньому насильстві.

Про це повідомляє Globo Esporte.

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За інформацією джерела, співмешканка 42-річного Жадсона повідомила правоохоронцям, що під час сварки він схопив її за шию. Після цього футболіста було затримано.

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Під час огляду шиї потерпілої правоохоронці виявили та зафіксували видимі сліди насильства.

Бразильцю висунули звинувачення у заподіянні тілесних ушкоджень жінці, а згодом його доправили до слідчого ізолятора в Камбі.

Нагадаємо, Жадсон виступав за "Шахтар" від 2005 до 2012 року. Бразилець провів у складі донецького клубу 272 матчі, в яких забив 64 голи.

Разом з "гірниками" він виграв п'ять чемпіонств України, два Кубки України, два Суперкубки України, а також Кубок УЄФА.

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Саме Жадсон став автором переможного голу в фіналі Кубка УЄФА-2008/09 проти німецького "Вердера". Також бразилець відзначився першим в історії м'ячем, забитим на "Донбас Арені".

Крім "Шахтаря", Жадсон також грав за "Атлетіко Паранаенсе", "Сан-Паулу", "Корінтіанс", "Аваї" та "Віторію".

Жадсон завершив кар'єру 2022 року. У його активі вісім матчів за національну збірну Бразилії та один гол.

Раніше повідомлялося, що у родині Ліонеля Мессі сталася смертельна трагедія.

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