У столиці Косово зняли великий український прапор після заяви Зеленського у Сербії

Приштина зняла банер підтримки України

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У неділю, 9 серпня, у столиці частково визнаної держави Косово прибрали великий український прапор.

Про це повідомив мер міста Перпарім Рама і опублікував відео зняття у Facebook.

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Він заявив, що «Косово потрібно поважати», а коли «Косово не поважають, столиця Приштина відповідає».

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«Наша емпатія та солідарність завжди будуть з народами, які стикаються з війною, насильством та переслідуваннями. Тому що ми, краще за багатьох інших, знаємо, що означає боротися за свободу, гідність та право на існування як держави. Але жодна справа та жодна політика не можуть бути побудовані на применшенні державності Косово та жертви його народу», — зазначив міський голова Приштини.

Дата публікації 16:58, 09.08.26 Кількість переглядів 69 У столиці Косово зняли банер на підтримку України після візиту Зеленського до Сербії

Великий синьо-жовтий банер був розміщений у центрі Приштини від початку повномасштабного вторгнення РФ на знак підтримки України.

Зауважимо, що інцидент стався через день після візиту президента Володимира Зеленського до столиці Сербії Белграда. Там він зокрема сказав, що позиція України щодо невизнання незалежності Косова залишається незмінною.

«Ми поважаємо територіальну цілісність наших партнерів, ми поважаємо міжнародне право, тому наша позиція щодо (…) одностороннього проголошення незалежності Косова залишається незмінною. Ми завжди це підкреслювали, і політика України не змінилась», — наголосив Зеленський.

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Нагадаємо, що Сербія вважає Косово своєю територією.

Для довідки: внаслідок війни 1999 року між сербами і албанцями Косово перейшло під контроль ООН. 2008 року регіон в односторонньому порядку проголосив незалежність, яку не визнають багато країн, зокрема й Україна. Серби, які становлять більшість населення півночі Косово і деяких інших муніципалітетів, не визнають незалежності і вважають Белград своєю столицею.

Нагадаємо, що 7 серпня президент Зеленський уперше за час своєї каденції відвідав Сербію. Країни підписали меморандум щодо співробітництва у сфері здоровʼя тварин та безпечності харчових продуктів.

Під час пресконференції президент Сербії Вучич зробив невтішний прогноз щодо війни в Україні. Він висловив побоювання, що попереду може бути складна зима не лише для України, а й для інших країн.

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Також Вучич запевнив, що Белград буде дотримуватися принципової позиції щодо українських територій.

Раніше ТСН.ua писав, чому багато сербів мають проросійські настрої та симпатизують путінському режиму. Зокрема, чимало сербських бойовиків воюють на боці РФ проти України ще від 2014 року.

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