Пляшка Guinness пролежала на дні моря 162 роки: чи можна випити пиво (фото)

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Водолаз знайшов на місці корабельної аварії біля узбережжя Англії пляшку Guinness, якій уже 162 роки. Усередині досі залишилася рідина, а вчені тепер намагаються з’ясувати, чи можна відтворити пиво 1864 року та навіть чи придатний знайдений стаут до вживання.

Про це пише BBC.

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Підводний фотограф із Бельгії Стефан Паніс торік досліджував затонулий корабель неподалік Дувра. Під час занурення він натрапив на цілу пляшку, всередині якої все ще була рідина.

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Після того як Паніс промив пляшку, він зміг роздивитися напис «Гіннес» і дату — 1864 рік. Таким чином, знахідка пролежала під водою приблизно 162 роки.

Guinness 1864 року / © instagram.com/stefpanis_photography

За словами водолаза, пляшка, ймовірно, була частиною ящика на 24 пляшки. Він припускає, що на затонулому судні можуть залишатися й інші подібні знахідки.

Паніс планує повернутися до місця корабельної аварії, щойно погодні та підводні умови дозволять продовжити дослідження. Цього разу він хоче спробувати знайти й підняти на поверхню більше пляшок.

Тим часом незвичайною знахідкою зацікавилися вчені з бельгійського університету KU Leuven. Вони досліджують, чи можна за допомогою вмісту пляшки відтворити сорт пива, який варили ще XIX століття.

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Guinness 1864 року / © instagram.com/stefpanis_photography

Якщо дослідникам вдасться отримати достатньо генетичного матеріалу, вони теоретично зможуть відтворити давній рецепт і зварити невелику партію пива, максимально близького до того, яке виготовляли в 1860-х роках.

«Завжди є шанс, що нам вдасться відновити повну ДНК, і тоді ми зможемо зварити невелику партію саме того пива, яке було знайдено в 1860-х роках», — сказав Паніс в інтерв’ю.

Але ще цікавішим є інше питання: чи можна взагалі випити Guinness, який понад півтора століття пролежав на дні моря.

Паніс припускає, що така можливість існує. За його словами, історик пивоваріння Едвард Бурк пояснив йому, що положення пляшки могло допомогти зберегти її вміст. Якщо пляшка весь цей час стояла догори дном, це могло перешкодити морській воді потрапити всередину.

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Guinness 1864 року / © instagram.com/stefpanis_photography

Бурк пояснив, що бульбашки повітря, які утворюються, коли пляшка перебуває в такому положенні, можуть створювати герметичне ущільнення під тиском.

«Існує ймовірність, що його ще можна пити», — сказав Паніс. «Питання в тому, чи потрапила морська вода до пляшки через корки. Якщо ні, то, найімовірніше, пиво все ще придатне до вживання».

Втім, перш ніж хтось наважиться зробити ковток 162-річного Guinness, знахідку ще потрібно ретельно дослідити. Навіть якщо пляшка залишилася герметичною, це не означає автоматично, що її вміст безпечний для людини.

Сам Паніс зізнався, що не є великим шанувальником Guinness. Однак якщо вчені підтвердять, що знайдене пиво справді можна пити, він готовий особисто скуштувати цей незвичайний напій.

Знахідку вже встигли прокоментувати й у компанії Diageo, яка володіє брендом Guinness. Там назвали відкриття унікальною можливістю дізнатися більше про історію пивоваріння та минуле самого бренду.

«Такі знахідки відкривають захопливе вікно в наше минуле та допомагають глибше зрозуміти нашу спадщину», — зазначив представник компанії. «Наразі наша команда з архіву Guinness співпрацює з дайверами, щоб зібрати більше інформації та оцінити знахідку».

Тож тепер дослідникам належить з’ясувати, що саме збереглося всередині пляшки, яка пролежала під водою з часів, коли Guinness виготовляли ще в XIX столітті. І якщо аналізи дадуть позитивну відповідь, у світі може з’явитися унікальна можливість скуштувати пиво, історія якого почалася ще 1864 року.

Нагадаємо, раніше королева Камілла показала, як наливала келих "Гіннеса" під час свого візиту до Північної Ірландії.

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