За шахрайство з податками карали смертю: шокувальне відкриття вчених

Архівне фото копії напису з Міласи з архівів Луї Роберта, надане професором Денісом Фейселем / Варшавський університет

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Міжнародна група дослідників за участю вчених Варшавського університету нещодавно розшифрувала нові фрагменти давніх кам’яних написів, знайдених на заході сучасної Туреччини. Ці артефакти розкрили деталі надзвичайно масштабного податкового шахрайства у Стародавньому Римі, яке тривало понад десятиліття і змусило владу вдатися до крайніх заходів — запровадження смертної кари.

Про це розповіли на науковому порталі Варшавського університету.

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Зухвала схема та імператорські укази

Спочатку археологи вважали знайдені у 2024 році фрагменти звичайними віршованими епітафіями на надгробку місцевого сановника. Однак ретельний аналіз показав, що це частини юридичного декрету, який доповнює відомості про грандіозну фінансову справу 480 року нашої ери, пов’язану з махінаціями у маєтках Плацидії, доньки імператора Валентиніана III.

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Корумповані чиновники на заході Малої Азії видавали населенню квитанції про сплату податків без зазначення конкретних сум чи одиниць. До центральної скарбниці у Константинополі вони відправляли документи із заниженими цифрами, а величезну різницю привласнювали та ігнорували численні попередження, які надходили з центру ще з 465 року.

Щоб покласти край системній корупції, у 480 році преторіанський префект Сходу Діонісій видав безпрецедентно суворий указ, який погрожував шахраям смертною карою, а намісникам — штрафом у три фунти золота за бездіяльність. За даними істориків, між IV і VI століттями Рим видав щонайменше 11 інших указів щодо правильного оформлення квитанцій, але жоден із них не згадував про найвищу міру покарання (навіть імператор Юстиніан пізніше допускав за таке лише тортури чи ампутацію руки).

Політичні мотиви та риторика покарання

Як пояснює історик Павел Новаковський, рішення кардинально посилити відповідальність було продиктоване політичними мотивами, оскільки такі дії чиновників розцінювали як пряму непокору імператорській волі. Зловживання у маєтках родини правителя сприймали як своєрідний бунт і відкриту образу авторитету, що й стало підставою для призначення настільки суворої міри покарання.

Вчений також припускає, що запровадження страти мало радше риторичний характер, щоб підкреслити серйозність намірів законодавця. Римська юридична практика часто використовувала закони та покарання, які ніколи не виконувалися фактично, а лише слугували потужним попередженням для потенційних порушників на місцях.

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Роль стародавніх каменярів

Дослідження також пролило світло на надзвичайно важливу і творчу роль стародавніх каменярів, які виявилися не просто бездумними копіювальниками текстів. Порівняння різних копій декрету показало, що майстри часто змінювали порядок слів і навіть цілі фрагменти речень і адаптували їх на свій розсуд, що є абсолютно неможливим у сучасній юридичній практиці.

Стародавні ремісники були справжніми віртуозами своєї справи, здатними з неймовірною точністю переносити на камінь навіть складні візуальні елементи. Наприклад, у самому низу знайденої грецької інскрипції вони створили ідеальне факсиміле — точну копію власноручного латинського підпису префекта, яку буквально викарбували в камені.

Цікаво, що в імперії не існувало єдиного стандарту чи шрифту для публікації подібних правових актів. Основна частина тексту в кожному місті виконувалася різним монументальним письмом, що свідчить про те, що рішення щодо візуального оформлення законів ухвалювали абсолютно локально, адже спиралися винятково на традиції та звички місцевих майстрів.

Безцінні камені з такими інскрипціями далеко не завжди зберігалися з належною повагою, і часто ставали матеріалом для зведення нових будівель. Науковці розповідають про випадки, коли античні епітафії знаходили навіть вмурованими у стовпчики сучасних автозаправних станцій, куди їх приносили підприємливі власники заради простої прикраси.

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Нагадаємо, під час розкопок на місці стародавнього поселення Віндонісса у Швейцарії археологи виявили залишки найдавнішого римського військового табору. Одною з найдивовижніших знахідок цього місця став «сніданок легіонера» віком 2000 років.

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