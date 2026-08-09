Чому дієти не вихід / © Credits

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Схуднення залежить не лише від сили волі та кількості спожитої їжі. Сучасні дослідження показують, що організм має потужні біологічні механізми, які після втрати ваги намагаються повернути людину до попередньої маси тіла.

Про це пише угорське видання EgészségKalauz із посиланням на сучасні дослідження у сфері нейронауки та ожиріння.

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Ожиріння є результатом поєднання біологічних, генетичних і середовищних чинників. Саме тому повернення втрачених кілограмів після дієти не обов’язково свідчить про відсутність самодисципліни.

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Чому організм опирається втраті ваги

Механізм частково пояснюється еволюцією. Для наших предків жирові запаси були важливим ресурсом для виживання в умовах нестачі їжі. Тому організм сформував систему, яка захищає його від надмірної втрати енергії.

Коли людина починає худнути, мозок може сприймати це як сигнал про потенційну загрозу. У відповідь організм запускає низку компенсаторних процесів:

підвищується рівень гормону греліну, який посилює відчуття голоду;

зростає потяг до їжі;

знижується швидкість обміну речовин і витрати енергії у стані спокою.

Мозок і організм можуть зберігати своєрідну «пам’ять» про попередню масу тіла. Якщо людина тривалий час мала надлишкову вагу, організм може прагнути повернутися до цього рівня. Цей механізм частково пояснює так званий ефект йо-йо, коли після схуднення вага знову збільшується.

Важлива не лише цифра на вагах

Дослідники наголошують, що стан здоров’я не можна оцінювати винятково за масою тіла. Регулярна фізична активність, якісний сон і збалансоване харчування можуть покращувати показники серцево-судинної системи та чутливість до інсуліну навіть тоді, коли вага змінюється незначно.

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Важливу роль може відігравати й мікробіом кишечника. Він впливає не лише на травлення, а й на роботу імунної системи, запальні процеси та регуляцію апетиту. Дослідження показують, що різноманітне харчування з високим вмістом клітковини сприяє розвитку бактерій, які виробляють коротколанцюгові жирні кислоти. Вони можуть позитивно впливати на обмін речовин, чутливість до інсуліну та відчуття ситості.

Під час схуднення людина втрачає не лише жирову, а й м’язову тканину. Оскільки м’язи є одним із головних споживачів енергії в організмі, їх збереження стає важливою частиною сучасних програм зниження ваги. Для цього рекомендують достатнє споживання білка та регулярні силові вправи.

Стрес також може впливати на вагу

Тривалий психологічний стрес здатен впливати на харчову поведінку та масу тіла. За тривалого стресу може підвищуватися рівень кортизолу, що посилює бажання їсти калорійні продукти з високим вмістом цукру та жирів. Стрес також може погіршувати якість сну, ускладнюючи контроль апетиту.

Тому сучасний підхід до контролю ваги передбачає не лише дієту та фізичні навантаження, а й роботу зі стресом, достатній відпочинок та підтримку психологічного благополуччя.

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Яке харчування допомагає контролювати вагу

Важлива не тільки кількість калорій, а й якість продуктів. Овочі, фрукти, цільнозернові продукти, бобові та достатня кількість білка довше забезпечують відчуття ситості, ніж сильно оброблені продукти та швидкі вуглеводи.

Ультраоброблені продукти часто містять одночасно значну кількість цукру, рафінованого крохмалю, жирів і солі, що може збільшувати ризик переїдання. Тому дедалі більше уваги приділяють не лише підрахунку калорій, а й якості раціону.

Фізична активність також має користь, яка виходить далеко за межі схуднення. Регулярні вправи можуть знижувати артеріальний тиск, покращувати показники ліпідів у крові, підвищувати чутливість до інсуліну, зменшувати ризик жирової хвороби печінки та допомагати підтримувати м’язову масу.

Чому універсальної дієти не існує

На масу тіла впливають спадковість, гормональна регуляція, вік, медикаменти, сон, психологічний стан і навколишнє середовище. Через це одна й та сама дієта або програма фізичних вправ може давати різні результати у різних людей.

У майбутньому лікування ожиріння, ймовірно, дедалі більше орієнтуватиметься на персоналізований підхід із урахуванням біологічних маркерів, генетичних особливостей та характеристик обміну речовин. Це може допомогти визначати, яка стратегія харчування, фізична активність або медикаментозна терапія буде найбільш ефективною для конкретної людини.

Водночас фахівці наголошують, що для здоров’я не обов’язково досягати так званої «ідеальної» ваги. За професійними рекомендаціями, стійке зниження початкової маси тіла на 5–10% уже може мати помітні переваги для здоров’я: покращувати рівень цукру в крові та показники артеріального тиску, сприятливо впливати на ліпідний профіль і знижувати ризики серцево-судинних захворювань.

Сучасна наука розглядає ожиріння як складне хронічне захворювання, на яке впливають одночасно біологічні, психологічні та соціальні чинники. Успішне лікування передбачає не лише контроль харчування та фізичні навантаження, а й індивідуальний підхід, реалістичні цілі та довгострокові зміни способу життя.

Тим часом стало відомо, що буде з організмом, якщо регулярно вживати пиво. Вчені дослідили вплив напою на жінок і на чоловіків.

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