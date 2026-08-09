Наші тарілки порожніють: втрата розмаїття овочів тихо руйнує здоров’я людства

Світ втрачає тисячі сортів овочів / © Pixabay

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За статистикою, у всьому світі люди споживають приблизно на 40 відсотків менше овочів, ніж рекомендовано для підтримання повноцінного здорового раціону. Ця тривожна цифра викликає серйозне занепокоєння у науковців, адже недостатня присутність овочів у меню входить до п’ятірки головних дієтичних факторів ризику, що формують глобальний тягар хвороб.

Про це пише науковий журнал Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

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Катастрофічний дефіцит на тарілках

Як відзначає науково-популярне видання ScienceAlert, під час фінансових труднощів овочі часто стають першою статтею економії у продуктовому кошику родин. Своєю чергою, багато фермерів вважають їх економічно ризикованішими за інші культури через швидке псування та короткий термін зберігання.

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Водночас головний автор дослідження, вчений-аграрій Мартен ван Зонневельд, наголошує, що сучасні підходи до сільського господарства не здатні вирішити світову проблему харчування. Він переконаний, що рішення полягає не просто у збільшенні обсягів вирощування овочів, а насамперед у розширенні розмаїття їхніх видів на наших полях.

Згубні наслідки індустріалізації

До того як сільське господарство стало масово індустріалізованим, людство вирощувало набагато ширший спектр рослин для харчування. Наприклад, у світі існує понад чотири тисячі різних сортів картоплі, проте у комерційних масштабах масово використовуються лише кілька з них, що призводить до втрати унікальних властивостей інших видів.

Штучний відбір, перехід до монокультур заради масового виробництва та створення глобальних ланцюгів постачання невпинно скорочують асортимент овочів, які потрапляють на наші столи. За оцінками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, майже чверть диких родичів овочевих культур зараз перебуває під прямою загрозою повного зникнення.

Чотири культури, що можуть врятувати ситуацію

Втрачаючи генетичне розмаїття овочів, ми водночас втрачаємо їхні унікальні поживні речовини та здатність культур адаптуватися до мінливих кліматичних умов. Поки помідори, цибуля та салат стали глобальними продуктами, багато інших поживних овочів залишаються доступними лише на регіональному рівні та ігноруються у великих продовольчих стратегіях.

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Науковці виділяють чотири ключові культури, які мають величезний потенціал. Зокрема, африканська «павуча рослина» відзначається високою стійкістю до зміни клімату та містить безліч необхідних поживних речовин, але її насіння вкрай слабо представлене у світових генетичних банках. Ще однією перспективною культурою є тихоокеанська «слизька капуста», яка здатна суттєво покращити харчування жінок і дітей у регіоні.

Азійський гіркий гарбуз також належить до кліматично стійких овочів, і його дикі родичі могли б значно покращити селекцію культур у тропічних зонах. А звичайний гарбуз, попри його відому здатність переносити посуху та спеку, досі залишається недооціненим з точки зору збереження його генетичних ресурсів.

Експерти переконані, що ці овочі є лише стартовою точкою, адже у світі існує понад 1480 видів овочевих культур, які терміново потребують диверсифікації. Дослідники закликають рятувати це біорізноманіття вже зараз — через збирання насіння місцевих сортів, їхнє вирощування на власних городах та підтримку дрібних фермерів, перш ніж ці унікальні рослини зникнуть назавжди.

Нагадаємо, якщо вам здається, що фрукти та овочі вже «не ті, що раніше», то це дійсно так, адже вчені виявили різкі зміни в улюблених продуктах. Дослідження показали помітне зниження вмісту окремих вітамінів і мінералів у багатьох фруктах та овочах.

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