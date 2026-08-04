Як зберегти продукти без світла: схема ідеального льоху, в якому нічого не гниє

У льоху можна зберігати продукти без електрики / © Фото з відкритих джерел

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Американські експерти з садівництва поділилися ефективними порадами щодо правильного проєктування підземних сховищ для тривалого зберігання осіннього врожаю. Спеціальна конструкція такого приміщення дозволяє підтримувати стабільний мікроклімат, щоб зберігати овочі та фрукти свіжими від кількох тижнів до цілої зими.

Про це пише Martha Stewart.

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Розташування та базова конструкція

Більшість класичних льохів будують повністю або частково під землею, оскільки навколишній ґрунт природним чином допомагає регулювати температуру та вологість усередині приміщення. Фахівці рекомендують обирати для будівництва добре дреновану ділянку, яка розташована максимально близько до житлового будинку для зручного доступу взимку.

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«Копання в пагорбі означає, що вам доведеться перемістити набагато менше землі», — зазначає фермер Грег Рейнольдс.

Для надійного захисту від промерзання дах такого підземного сховища обов’язково має бути вкритий шаром землі товщиною від 60 до 90 сантиметрів. Таке укриття забезпечує ідеальну ізоляцію від різких сезонних коливань температури та обмежує надходження зайвого тепла в приміщення з вулиці.

Температурний режим

Одним із найважливіших елементів успішного функціонування льоху є підтримання правильного температурного режиму, який має коливатися в межах від 1 до 5 градусів тепла. У холодних кліматичних зонах необхідно ретельно контролювати вентиляційні отвори, щоб вчасно закривати їх і запобігати замерзанню зібраних продуктів.

Натомість у надто спекотних регіонах будівництво класичного сховища може виявитися недоцільним, оскільки природна температура самого ґрунту залишатиметься високою для тривалого зберігання врожаю. Саме тому успіх багато в чому залежить від продуманого дизайну та правильної теплоізоляції, а не від марних спроб механічного охолодження підземного простору.

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Вологість, вентиляція та освітлення

Для запобігання зморщуванню плодів та втраті ними вологи рівень вологості у приміщенні має становити 85-95%. Відкрита земляна або гравійна підлога дозволяє волозі вільно переміщатися з ґрунту в повітря, а за потреби в сухому кліматі покриття можна додатково змочувати водою.

«Ми зберігаємо цибулю та часник на верхніх полицях, а картоплю й інші коренеплоди розміщуємо ближче до рівня землі, де прохолодніше та вологіше», — радить експертка Лорі Неверман.

Окрім вологості, сховище потребує правильної циркуляції повітря для видалення надлишкового тепла та небезпечного газу етилену, який виділяється під час дозрівання плодів. Фахівці радять встановлювати два вентиляційні отвори, захищені сіткою від гризунів: нижній припливний для затягування прохолодного вуличного повітря та верхній витяжний для виведення теплого.

Що стосується освітлення, то льох має перебувати в повній темряві, а світло слід вмикати лише під час перебування всередині. Найкращим вибором стануть сучасні світлодіодні лампи, оскільки вони виділяють мінімум тепла, споживають мало електроенергії та забезпечують достатнє освітлення для безпечного огляду запасів.

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Нагадаємо, багато людей після покупки автоматично складають яйця у спеціальний лоток на дверцятах холодильника. Однак експерти із безпеки харчових продуктів попереджають: таке зберігання може скоротити термін придатності яєць і вплинути на їхню якість.

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