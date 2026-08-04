Скандал із українками в Мілані отримав продовження: що вирішили щодо водійки

Таксі / © Pexels

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Сервіс пошуку таксі ухвалив жорстке рішення щодо водійки після гучного інциденту в Мілані, де працівниця платформи образила пасажирок через їхню мову.

Про це повідомили «УП. Життя» у компанії Bolt.

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Зазначається, що після проведення внутрішньої перевірки компанія назавжди обмежила доступ до платформи російськомовній водійці Тетяні, яка під час поїздки в Мілані облаяла українок через мову. Пасажирці, яка замовляла автомобіль, надали компенсацію.

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«Безпека всіх користувачів є нашим безумовним пріоритетом. Поведінка, показана у відео, є неприйнятною та несумісною зі стандартами Bolt. Ми надзвичайно серйозно ставимося до повідомлень про дискримінаційну та ненависницьку поведінку й ретельно розглядаємо кожен такий випадок», — зауважили в пресслужбі Bolt.

У компанії закликали користувачів обов’язково повідомляти про будь-які прояви неприйнятної поведінки через службу підтримки. Також Анна Данилюк, яка раніше розповіла про цей інцидент у соціальних мережах, підтвердила, що представники компанії повідомили їй про результати перевірки, повністю компенсували витрати на поїздку та запропонували промокоди для знижок на наступні замовлення.

Скандал із водійкою Bolt у Мілані — останні новини

Нагадаємо, в Італії стався черговий мовний скандал за участю українок. Під час поїздки в таксі Bolt у Мілані російськомовна водійка на ім’я Тетяна почула українську мову від пасажирок, після чого почала їх нецензурно лаяти, ображати та показувати непристойні жести.

Постраждалі розповіли, що всю дорогу вони спілкувалися між собою, а конфлікт спалахнув наприкінці поїздки, коли одна з подруг сказала водійці «дякую». На відеозапис потрапив лише окремий момент суперечки, хоча насправді образи та жести з боку таксистки лунали впродовж усього часу.

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