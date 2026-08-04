ChatGPT завжди на вашому боці: чому приємні відповіді ШІ можуть заважати жити

чому приємні відповіді ШІ можуть заважати жити / © Associated Press

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Інколи приємно запитувати ChatGPT про особисті речі, бо він не засудить, не звинуватить і не закотить очі, саме так думає дуже багато користувачів ШІ. Проте згодом випливає одна важлива деталь і люди розуміють, що не варто просити ChatGPT давати поради саме щодо стосунків. Причина проста, він часто говорить саме те, що ви хочете почути, про це розповіло видання Psychology Today. Ця думка змушує замислитися, що насправді є хорошою порадою: приємні слова, які підтверджують нашу позицію, чи відповідь, яка допомагає побачити те, чого ми самі не помічаємо.

І чим більше досліджується ця тема, тим очевидніше стає факт, що справа не лише у штучному інтелекті, насправді це історія про людські стосунки, наші емоції та бажання мати рацію.

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Найцінніші уроки через складні розмови

Стосунки між людьми складні саме тому, що у них беруть участь дві різні особистості. У кожного є власний досвід, переконання, страхи, очікування та сліпі зони. Ми можемо закохуватися, сперечатися, ображатися, перепрошувати, відчувати нерозуміння чи близькість. Можемо помилятися одне щодо одного та завдавати болю, без конкретного наміру.

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Проте саме ці складні моменти стають точкою росту. Уявіть ситуацію, ви посварилися з партнером і розповіли про це трьом друзям. Один скаже «Ти був(ла) надто різкий(ою)», інший відповість «Я розумію, чому ти так відреагував(ла)», а третій може сказати «Мені здається, ви обоє зробили помилки». Можливо, вам не сподобаються всі ці відповіді, проте вони змушують подивитися на ситуацію з різних боків. Саме у цьому й полягає цінність живого спілкування, бо інша людина може показати нам те, чого ми самі не бачимо.

Проблема ChatGPT

Коли ми звертаємося до штучного інтелекту за порадою, він працює лише з тією інформацією, яку ми йому даємо. Він не бачить виразу обличчя іншої людини, не знає всіх деталей конфлікту, не чує інтонації, не має доступу до думок іншого учасника ситуації.

Наприклад, у нових стосунках жінка отримує повідомлення від давнього друга, з яким майже перестала спілкуватися після початку роману. Її партнер без розмов починає сприймати це як доказ можливої зради, він не ставить запитань, а починає діяти відповідно до власної версії подій, а саме, не залучає її у важливі рішення, емоційно віддаляється, приховує свої думки та поступово створює дистанцію.

З її боку все мати інакший вигляд. Жінка може вважати, що робить усе можливе для збереження стосунків, однак навіть не здогадується, що партнер живе в історії, яку сам створив у власній голові.

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Якщо жінка звернеться до ChatGPT, вона розповість про холодність, ігнорування та відсторонення. Якщо партнер звернеться до ChatGPT, то може описати власний біль і переконання, що його обманули. Обидві версії будуть щирими для тих, хто їх розповідає. Але жодна з них не буде повною правдою.

Коли підтримка перетворюється на пастку

Існує навіть окремий термін для явища, коли штучний інтелект надто часто погоджується з користувачем або намагається бути приємним замість того, щоб допомогти побачити проблему ширше. Це називають «AI sycophancy» («Підлабузництво ШІ») — схильність ШІ підтримувати позицію людини, навіть коли кориснішою була б чесна незгода.

Саме тут виникає головний парадокс. ChatGPT може чудово підтримати нас у момент, коли ми почуваємося самотніми чи розгубленими, він може допомогти сформулювати думки, заспокоїтися чи поглянути на проблему під іншим кутом. Однак він не може замінити досвід справжніх людських стосунків.

Хороша порада не завжди має бути приємною

Ми часто думаємо, що правильна відповідь — та, після якої стає легше, проте іноді найцінніша порада викликає роздратування, збентеження, навіть образу. І лише через кілька годин, місяців або років ми розуміємо, що саме це нам і потрібно було почути.

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Тому питання не у тім, чи можна просити ChatGPT про пораду, воно радше в іншому, а чи готові ми сумніватися у відповідях, які нам найбільше подобаються. Тож наступного разу, коли штучний інтелект підтвердить вашу позицію, спробуйте поставити собі ще одне запитання «А що сказав би друг, який добре мене знає?» чи «Що сказала б людина, з якою я не погоджуюся?» — саме ці альтернативні погляди часто допомагають побачити повну картину.

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