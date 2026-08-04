почему приятные ответы ИИ могут мешать жить / © Associated Press

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Иногда приятно задавать ChatGPT вопросы о личных вещах, ведь он не осудит, не обвинит и не закатит глаза — именно так думают очень многие пользователи ИИ. Однако со временем выявляется одна важная деталь, и люди понимают, что не стоит просить ChatGPT давать советы именно по поводу отношений. Причина проста: он часто говорит именно то, что вы хотите услышать, об этом рассказало издание Psychology Today. Эта мысль заставляет задуматься, что на самом деле является хорошим советом: приятные слова, подтверждающие нашу позицию, или ответ, помогающий увидеть то, чего мы сами не замечаем.

И чем больше изучается эта тема, тем очевиднее становится тот факт, что дело не только в искусственном интеллекте, на самом деле это история о человеческих отношениях, наших эмоциях и стремлении быть правыми.

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Самые ценные уроки — через сложные разговоры

Отношения между людьми сложны именно потому, что в них участвуют две разные личности. У каждого есть свой опыт, убеждения, страхи, ожидания и «слепые зоны». Мы можем влюбляться, спорить, обижаться, извиняться, чувствовать непонимание или близость. Можем ошибаться друг в отношении друга и причинять боль, не имея конкретного намерения.

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Однако именно эти сложные моменты становятся толчком к росту. Представьте себе ситуацию: вы поссорились с партнером и рассказали об этом трем друзьям. Один скажет: «Ты был(а) слишком резким(ой)», другой ответит: «Я понимаю, почему ты так отреагировал(а)», а третий может сказать: «Мне кажется, вы оба допустили ошибки». Возможно, вам не понравятся все эти ответы, однако они заставляют посмотреть на ситуацию с разных сторон. Именно в этом и заключается ценность живого общения, ведь другой человек может показать нам то, чего мы сами не видим.

Проблема ChatGPT

Когда мы обращаемся к искусственному интеллекту за советом, он работает только с той информацией, которую мы ему предоставляем. Он не видит выражения лица другого человека, не знает всех деталей конфликта, не слышит интонации, не имеет доступа к мыслям другого участника ситуации.

Например, в новых отношениях женщина получает сообщение от давнего друга, с которым она почти перестала общаться после начала романа. Ее партнер, не вступая в разговоры, начинает воспринимать это как доказательство возможной измены, он не задает вопросов, а начинает действовать в соответствии со своей версией событий, а именно, не вовлекает её в принятие важных решений, эмоционально отдаляется, скрывает свои мысли и постепенно создаёт дистанцию.

С её стороны всё выглядит иначе. Женщина может считать, что делает всё возможное для сохранения отношений, однако даже не догадывается, что партнёр живёт в истории, которую сам придумал в своей голове.

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Если женщина обратится к ChatGPT, она расскажет о холодности, игнорировании и отчуждении. Если партнер обратится к ChatGPT, то может описать свою боль и убеждение, что его обманули. Обе версии будут искренними для тех, кто их рассказывает. Но ни одна из них не будет полной правдой.

Когда поддержка превращается в ловушку

Существует даже отдельный термин для явления, когда искусственный интеллект слишком часто соглашается с пользователем или пытается угодить ему, вместо того чтобы помочь взглянуть на проблему шире. Это называется «AI sycophancy» («подхалимство ИИ») — склонность ИИ поддерживать позицию человека, даже когда более полезным было бы честное несогласие.

Именно здесь возникает главный парадокс. ChatGPT может прекрасно поддержать нас в тот момент, когда мы чувствуем себя одинокими или растерянными, он может помочь сформулировать мысли, успокоиться или взглянуть на проблему под другим углом. Однако он не может заменить опыт настоящих человеческих отношений.

Хороший совет не всегда должен быть приятным

Мы часто думаем, что правильный ответ — тот, после которого становится легче, однако иногда самый ценный совет вызывает раздражение, смущение и даже обиду. И только спустя несколько часов, месяцев или лет мы понимаем, что именно это нам и нужно было услышать.

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Поэтому вопрос не в том, можно ли обращаться к ChatGPT за советом, а скорее в том, готовы ли мы подвергать сомнению те ответы, которые нам нравятся больше всего. Поэтому в следующий раз, когда искусственный интеллект подтвердит вашу позицию, попробуйте задать себе ещё один вопрос: «А что сказал бы друг, который меня хорошо знает?» или «Что сказала бы человек, с которым я не согласен?» — именно эти альтернативные точки зрения часто помогают увидеть полную картину.

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