«Настоящий боевой призыв над Карпатами»: на Говерле 35 музыкантов устроили потрясающий перформанс (видео)

35 цимбалистов поднялись на Говерлу, чтобы почтить память павших коллег

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На самой высокой точке Украины, вершине горы Говерла, 35 цимбалистов одновременно исполнили гуцульский мужской танец «Аркан». Перформанс посвятили 35-й годовщине Независимости Украины, а также памяти погибших на войне коллег-музыкантов.

Видео опубликовали в паблике гостиницы «Ворохта».

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Отмечается, что музыканты одновременно сыграли гуцульский мужской танец «Аркан» в память о павших на войне коллегах и известном цимбалисте-виртуозе Петре Сказкиве (умер в 2021 году).

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Выполнение сложной композиции на открытом высокогорном пространстве требовало от участников не только мастерства, но исключительной физической подготовки, ведь тяжелые инструменты пришлось поднимать на вершину собственноручно.

«Звук на такой высоте просто пробирает к костям… Кажется, это уже воспринимается как настоящий боевой призыв, раздающийся над всеми Карпатами», — добавили в паблике.

Ранее в Сети рассказали о самом живописном маршруте в Карпатах, который называют лучшим даже Говерлу.

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