Кремль. / © unsplash.com

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Россия цинично заявляет, мол, «всегда открыта» к переговорам по Украине. В то же время в очередной раз подчеркивает свои условия.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

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Сначала чиновник страны-агрессорки дерзко обвинил Украину, которая якобы «вела себя не последовательно» и «запрещала переговоры». Вспомнил он и страны Запада, бросив по их адресу обвинения в «гибридной войне против РФ», а также в «ультимативной тональности» и «неприемлемом диалоге»

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Впоследствии Галузин перешел в ультиматумы Москвы. По его словам, переговоры вроде бы возможны, но при условии «конструктивного и зрелого подхода со стороны стран Запада». Более того, добавил он, этот подход должен быть «нацелен на устранение причин конфликта».

В то же время, представитель МИД РФ пригрозил в путинской манере: если Кремль не увидит «готовности к выполнению договоренностей», то Россия продолжит так называемую «сво» — то есть войну.

По его словам, Москва и дальше намерена «достигать свои цели военным путем», объясняя это необходимостью «устранения первопричин конфликта» и «защиты своих интересов и людей».

Заявления РФ о «мире» — последние новости

Спикер «фюрера» Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не планируют возвращаться к переговорам — пока не будут выполнены требования государства-агрессорки. Речь идет об ультиматуме, который Владимир Путин озвучил во время выступления в МИДе еще летом 2024-го. В частности, полный вывод ВСУ из подконтрольных Киеву районов Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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В то же время, депутат Государственной думы РФ Виктор Соболев нагло заявил, что конечной целью так называемой «специальной военной операции» является выход российских войск к западным границам Украины. Более того, выразился он, мол, не видит оснований для завершения полномасштабной войны в этом году.

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