Новый этап войны или прекращение огня: к чему стоит готовиться украинцам этой осенью

Украина и международные партнеры обсуждают сроки окончания войны, однако важна готовность Киева и Москвы пойти на уступки / © ТСН

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Украинские власти и международные партнеры ищут пути прекращения войны в Украине, рассматривая новые форматы переговоров и возможности завершения активной фазы войны уже в ближайшее время. В то же время чиновники и аналитики подчеркивают, что реальный мир зависит от сочетания дипломатического давления, военной мощи украинских защитников и готовности сторон к сложным компромиссам.

Что известно о прекращении огня в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

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В Украине оценили шансы на прекращение огня до начала зимы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна приложит максимум усилий, чтобы завершить войну с Россией уже к началу зимы. Во время совещания послов в Киеве 3 августа глава государства призвал дипломатов обеспечить максимальную поддержку действий правительства на внешнеполитическом фронте.

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Президент признал, что точно предсказать сроки сложно, однако цель — создать для Кремля условия, при которых прекращение войны станет неизбежным.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

«Мы будем прилагать все усилия, чтобы это произошло до зимы, осенью, но мы четко понимаем, с кем имеем дело, и что Путин надеется затянуть эту войну и в дальнейшем. Он готовит у себя мобилизацию и новые удары. Мы видим истинные намерения России, объединяем партнеров и оказываем давление на агрессора», — отметил Зеленский.

В то же время советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что Киев готов рассматривать различные форматы прекращения боевых действий и переговорного процесса, если это будет способствовать достижению мира.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк / © Getty Images

«Президент предлагает любые форматы перемирия: и в воздухе, и энергетическое перемирие. Можно найти целый ряд форматов. Плюс предлагается „заморозка войны“ по линии фронта для того, чтобы дальше вести сложные переговоры», — рассказал Подоляк.

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Кроме того, чиновник подчеркнул, что Зеленский готов к личным переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным.

В ОП назвали сроки прекращения огня

По мнению главы Офиса президента Кирилла Буданова, есть шансы на завершение войны в Украине до конца 2026 года, однако сейчас стороны перешли к эскалации конфликта.

«Шансы есть, и весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вступили в фазу эскалации, это все понимают. Для того чтобы выйти из эскалации, обычно требуется максимальная эскалация. То есть эскалация сейчас, деэскалация и далее продолжение диалога. Если стороны в этом заинтересованы», — заявил глава ОП.

Как отметил Буданов, рано или поздно Россия будет заинтересована в диалоге.

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Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов

В то же время, комментируя недавние заявления государственного секретаря США Марко Рубио о возможном возобновлении мирных переговоров, глава Офиса президента подчеркнул, что мирные переговоры между Украиной и Россией формально не прекращались.

Буданов отметил, что в ближайшие недели США будут пытаться выяснить, существуют ли предпосылки для продолжения переговорного процесса.

«В ближайшие недели они будут пытаться выяснить, возможно ли продолжение мирных переговоров. Реалистично ли сейчас активизировать эти процессы. Мы все этого хотим, значит, нужно этого добиться», — сказал Буданов.

В то же время глава ОП подчеркнул, что миру способствуют два ключевых и параллельных процесса: системная дипломатическая работа и ежедневное укрепление украинских сил безопасности и обороны.

В свою очередь, советник Офиса президента Сергей Лещенко в июле заявлял, что активная фаза боевых действий может завершиться в ближайшие два-три месяца.

«После того, как закончится активная фаза, она закончится в ближайшие 2–3 месяца, когда на фронте начнет портиться погода, я думаю, что эта готовность вернется (у России к переговорам — Ред.)», — сказал советник ОП.

Он также подчеркнул, что на Россию должны оказать более сильное воздействие украинские «дальнобойные санкции». По словам Лещенко, это должно заставить россиян переосмыслить ситуацию.

В США заявляют об уступках со стороны Украины и России

Президент США Дональд Трамп считает, что прекращение войны между Россией и Украиной потребует взаимных уступок от обеих сторон.

Глава Белого дома отметил, что лидеры обеих стран заинтересованы в прекращении войны, однако между ними сохраняется взаимная неприязнь.

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

«Я думаю, он (Зеленский — прим. ред.) хочет заключить соглашение, и я думаю, что Путин хочет заключить соглашение, но между ними существует сильная неприязнь», — заявил президент США.

В то же время Трамп признал, что в начале своего срока ошибся, посчитав этот конфликт самым простым для дипломатического урегулирования. Он также упомянул о значительных ежемесячных потерях на фронте, отметив, что война ежемесячно уносит жизни 25–30 тысяч военнослужащих.

Эксперты предупреждают о новом этапе войны

Украинский журналист Виталий Портников считает, что Украина и Россия приближаются к новой фазе войны — взаимному уничтожению инфраструктуры от Ужгорода до Владивостока. Он подчеркнул, что даже в случае возможного перемирия обе страны окажутся в руинах. Украина будет наращивать удары на большие расстояния, а РФ будет использовать дефицит украинской ПВО для собственных атак.

В то же время Портников предупреждает: рассчитывать на то, что разрушения заставят Кремль остановить войну, ошибочно. Как и в 2022 году, когда надеялись на реакцию РФ из-за огромных потерь, этот подход не учитывает готовность российского общества терпеть лишения.

Война в Украине / © Associated Press

По словам журналиста, для тоталитарного режима масштабные разрушения не являются аргументом, поэтому решающим фактором должно стать уничтожение именно боевого потенциала врага, а не только его инфраструктуры.

«Мы не должны рассчитывать на то, что превращение России в руины заставит россиян отказаться от плана уничтожения Украины», — подчеркнул журналист.

Между тем политолог Максим Яли считает, что война в Украине не закончится до конца 2026 года. По словам эксперта, у России нет реальной воли к справедливому миру.

«Удары по российским НПЗ, топливный кризис и потери бизнеса не влияют на его решения. Окружение представляет Путину искаженную картину, в которой Россия побеждает, а внутренние проблемы остаются незначительными», — отметил он.

В свою очередь, директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов сообщает, что в мирном процессе открылось новое окно возможностей в связи с вероятным возвращением США к концепции полного и безусловного прекращения огня еще до начала каких-либо переговоров.

По мнению эксперта, важным сигналом готовности Вашингтона обсуждать новый план совместно с Украиной может стать визит Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа сначала в Киев, а не в Москву, как это было ранее.

«Еще в Эвиане, на саммите Большой семерки, в итоговой резолюции было зафиксировано достаточно важное положение. Помимо необходимости оказания давления на Россию и оказания помощи Украине в виде средств ПВО и дальнобойного вооружения, был важный момент, касающийся мирного процесса. Было отмечено, что мы возвращаемся к прежней концепции. Сначала полное и безоговорочное прекращение огня, затем все остальное», — отметил Александр Леонов.

Эксперт напомнил, что соответствующую итоговую резолюцию с требованиями к РФ подписал и Дональд Трамп на саммите Большой семерки. Важным индикатором изменений может стать визит американских представителей Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа, которые на этот раз должны сначала прибыть в Киев для согласования позиций, а уже потом отправиться в Москву.

Леонов подчеркнул, что идею немедленного прекращения боевых действий поддерживают и международные игроки, в частности Китай и Казахстан. По мнению аналитика, прекращение огня с последующими длительными переговорами является единственным путем к скорейшему завершению войны.

Напомним, что в России сторонники Путина уже ставят под сомнение войну в Украине. Массированные атаки украинских беспилотников, рекордная инфляция и постоянная тревога заставили россиян изменить свои взгляды.

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