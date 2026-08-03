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Огурцы, как в Макдональдсе, можно приготовить дома: рецепт на зиму
Рецепт пикантных огурцов, как в Макдональдсе, на зиму.
Приготовить хрустящие и сладковато-кислые огурцы пикули, как в МакДональдсе, можно с помощью простых и доступных ингредиентов, потратив минимум усилий и получив невероятно аппетитную заготовку на зиму, которая идеально дополнит любые домашние гамбургеры, сэндвичи или мясные блюда.
Ингредиенты
Огурцы — 1,4 кг
Соль поваренная — 2 ст. л.
Сахар — 200 г
Яблочный уксус 6% — 220 мл
Куркума — 1 ст. л. (10 ч)
Красный острый перец — 1/3 ч. л.
Горчица горошком — 2 ст. л.
Пошаговый процесс приготовления
Свежие огурцы тщательно моют в холодной воде, после чего нарезают на аккуратные кружочки толщиной примерно 3-4 миллиметра. Нарезанные овощи перекладывают в глубокую миску и щедро засыпают 2 столовыми ложками обычной поваренной соли избегая соли экстра, чтобы не сделать заготовку слишком соленой. Массу хорошо перемешивают, накрывают полотенцем и оставляют просаливаться ровно на 2 часа, при этом каждые 25-30 минут содержимое лоханки обязательно перемешивают снова.
За 2 часа огурцы выделяют большое количество не сливаемого сока, поскольку он понадобится для приготовления маринада. В отдельную глубокую кастрюлю высыпают 200 г сахара, добавляют яблочный 6-процентный уксус, 1/3 чайной ложки красного острого перца, 1 столовую ложку куркумы и 2 столовые ложки зерновой горчицы. Все компоненты тщательно соединяют, ставят кастрюлю на средний огонь и постоянно помешивая, доводят смесь до закипания.
Как только маринад закипает, к нему отправляют подготовленные огурцы вместе со всем выделенным соком. После того как масса в кастрюле начинает кипеть снова, овощи варят ровно 5 минут, после чего снимают с огня. Горячие огурцы вместе с жидкостью равномерно распределяют по заранее стерилизованным полулитровым банкам, из указанного количества ингредиентов должно получиться ровно 3 штуки. Банки герметично закатывают крышками, переворачивают вверх дном, накрывают теплым одеялом и оставляют до полного охлаждения.