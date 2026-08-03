Огурцы, как в Макдональдсе, можно приготовить дома: рецепт на зиму

Приготовить хрустящие и сладковато-кислые огурцы пикули, как в МакДональдсе, можно с помощью простых и доступных ингредиентов, потратив минимум усилий и получив невероятно аппетитную заготовку на зиму, которая идеально дополнит любые домашние гамбургеры, сэндвичи или мясные блюда.

Свежие огурцы тщательно моют в холодной воде, после чего нарезают на аккуратные кружочки толщиной примерно 3-4 миллиметра. Нарезанные овощи перекладывают в глубокую миску и щедро засыпают 2 столовыми ложками обычной поваренной соли избегая соли экстра, чтобы не сделать заготовку слишком соленой. Массу хорошо перемешивают, накрывают полотенцем и оставляют просаливаться ровно на 2 часа, при этом каждые 25-30 минут содержимое лоханки обязательно перемешивают снова.

За 2 часа огурцы выделяют большое количество не сливаемого сока, поскольку он понадобится для приготовления маринада. В отдельную глубокую кастрюлю высыпают 200 г сахара, добавляют яблочный 6-процентный уксус, 1/3 чайной ложки красного острого перца, 1 столовую ложку куркумы и 2 столовые ложки зерновой горчицы. Все компоненты тщательно соединяют, ставят кастрюлю на средний огонь и постоянно помешивая, доводят смесь до закипания.