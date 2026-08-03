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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Консервация и варенье
Количество просмотров
943
Время на прочтение
2 мин

Огурцы, как в Макдональдсе, можно приготовить дома: рецепт на зиму

Рецепт пикантных огурцов, как в Макдональдсе, на зиму.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
2 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
21 ккал
Комментарии
Огурцы, как у McDonald's

Огурцы, как у McDonald’s

Приготовить хрустящие и сладковато-кислые огурцы пикули, как в МакДональдсе, можно с помощью простых и доступных ингредиентов, потратив минимум усилий и получив невероятно аппетитную заготовку на зиму, которая идеально дополнит любые домашние гамбургеры, сэндвичи или мясные блюда.

Ингредиенты

  • Огурцы — 1,4 кг

  • Соль поваренная — 2 ст. л.

  • Сахар — 200 г

  • Яблочный уксус 6% — 220 мл

  • Куркума — 1 ст. л. (10 ч)

  • Красный острый перец — 1/3 ч. л.

  • Горчица горошком — 2 ст. л.

Пошаговый процесс приготовления

  • Свежие огурцы тщательно моют в холодной воде, после чего нарезают на аккуратные кружочки толщиной примерно 3-4 миллиметра. Нарезанные овощи перекладывают в глубокую миску и щедро засыпают 2 столовыми ложками обычной поваренной соли избегая соли экстра, чтобы не сделать заготовку слишком соленой. Массу хорошо перемешивают, накрывают полотенцем и оставляют просаливаться ровно на 2 часа, при этом каждые 25-30 минут содержимое лоханки обязательно перемешивают снова.

  • За 2 часа огурцы выделяют большое количество не сливаемого сока, поскольку он понадобится для приготовления маринада. В отдельную глубокую кастрюлю высыпают 200 г сахара, добавляют яблочный 6-процентный уксус, 1/3 чайной ложки красного острого перца, 1 столовую ложку куркумы и 2 столовые ложки зерновой горчицы. Все компоненты тщательно соединяют, ставят кастрюлю на средний огонь и постоянно помешивая, доводят смесь до закипания.

  • Как только маринад закипает, к нему отправляют подготовленные огурцы вместе со всем выделенным соком. После того как масса в кастрюле начинает кипеть снова, овощи варят ровно 5 минут, после чего снимают с огня. Горячие огурцы вместе с жидкостью равномерно распределяют по заранее стерилизованным полулитровым банкам, из указанного количества ингредиентов должно получиться ровно 3 штуки. Банки герметично закатывают крышками, переворачивают вверх дном, накрывают теплым одеялом и оставляют до полного охлаждения.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
943
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