Пенсия в 60 лет доступна не всем: кто может остаться без выплат

Кто из украинцев не сможет выйти на пенсию в 60 лет

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В Украине продолжают ужесточаться требования к продолжительности страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию в 60 лет.

Общие условия и строгие нормы назначения пенсии по возрасту определены в статье 26 Закона Украины № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

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Пенсия в 60 лет: сколько стажа потребуется в 2026 году

Законодательством четко разграничены требования к наличию страхового стажа для выхода на пенсию по достижении 60, 63 или 65 лет. Накопленный стаж оценивается строго на дату достижения лицом соответствующего возраста.

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Кто не сможет выйти на пенсию в 60 лет:

В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет официального страхового стажа. Если у человека, которому в 2026 году исполняется 60 лет, страховой стаж меньше хотя бы на несколько месяцев (например, 31 или 32 года), выйти на пенсию в 60 лет он не сможет.

Когда можно выйти на пенсию, если не хватает стажа

Если гражданин достиг 60-летнего возраста в 2026 году, но не накопил обязательных 33 лет стажа, у него есть несколько вариантов:

Выход на пенсию в 63 года: если в 60 лет необходимого стажа нет, человек сможет претендовать на пенсию только в 2029 году (после достижения 63 лет ), если на тот момент у него будет не менее 25 лет страхового стажа.

Выход на пенсию в 65 лет: минимально необходимый страховой стаж, дающий право на назначение пенсии в 65 лет, — 15 лет. Если нет и этого минимума, пенсия по возрасту не назначается.

В Пенсионном фонде также пояснили: если мужчине исполняется 60 лет 01.02.2026. Его стаж на эту дату составляет 32 года и 6 месяцев (при необходимом стаже в 33 года). Выйти на пенсию сразу он не может. Однако, если мужчина продолжит работать и официально наработает еще 6 месяцев стажа, он сможет обратиться за назначением пенсии сразу после достижения 33 лет стажа. Выплата будет назначаться со дня подачи соответствующего заявления.

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