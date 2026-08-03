Конец войны осенью?: Зеленский раскрыл план принуждения РФ к миру

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Украина приложит максимум усилий, чтобы завершить войну с Россией уже до начала зимы. Президент Владимир Зеленский отметил важность дипломатического давления и санкций со стороны партнеров.

Об этом глава государства заявил во время совещания послов Украины в Киеве.

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Зеленский наметил дальнейший алгоритм действий, который, по его словам, должен заставить Россию как можно быстрее перейти к миру.

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«В этом году ваша (послов — ред.) задача — дать максимальную поддержку внешнему треку в отношениях с партнерами для правительства Украины», — подчеркнул президент.

Он отметил, что пока невозможно со стопроцентной уверенностью сказать, когда именно дадут результат все дипломатические усилия, украинские дальнобойные санкции против РФ, мидлстрайки и санкционное давление со стороны международных партнеров.

По словам главы государства, этот комплекс мер должен достичь такого уровня влияния, чтобы у Кремля не осталось иного выбора, кроме прекращения войны и перехода к миру.

«Мы будем очень стараться, чтобы это произошло до зимы, осенью, но мы четко понимаем, с кем мы имеем дело и что Путин надеется затягивать эту войну и дальше. Он готовит у себя мобилизацию и новые удары. Мы видим истинные намерения России, объединяем партнеров и давим на агрессора», — сказал Зеленский.

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К слову, в июне журналист Виталий Портников выразил убеждение, что заявления украинских властей о завершении войны до зимы или ноября не имеют реального значения, поскольку война будет продолжаться столько, сколько у России будет хватать ресурсов. Главной задачей Украины является истощение российской военной машины. Если ресурсы врага будут исчерпаны до зимы, война завершится до зимы; если — нет, война будет длиться годами, независимо от заявлений Киева, Вашингтона или Брюсселя.

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