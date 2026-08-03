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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский предлагает РФ перемирие, "заморозку" войны и переговоры с Путиным: детали от ОП

Зеленский готов к личным переговорам с Путиным для обсуждения сложных вопросов.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский и Владимир Путин / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский предлагает России ввести перемирие в воздухе и энергетической сфере, а также «заморозить» войну по линии фронта. Это должно стать основанием для начала переговоров.

Об этом советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в эфире DW.

Советник ОП сказал, что Киев готов рассматривать разные форматы прекращения боевых действий и переговорного процесса, если это будет способствовать достижению мира.

«Давайте здесь правильно акценты поставим. Да, мы предлагаем любые, президент об этом говорит, предлагает любые форматы и перемирия, и в воздухе, и энергетического перемирия. Можно там целый ряд форматов найти. Плюс предлагается «заморозка войны» по линии фронта для того, чтобы дальше вести тяжелые переговоры«, — рассказал Подоляк.

По его словам, Зеленский также неоднократно отмечал готовность к личным переговорам с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения самых сложных вопросов.

«Плюс президент Украины неоднократно говорит, что готов к личной встрече (с Путиным — ред.) для обсуждения сложных вопросов», — напомнил чиновник.

Напомним, в конце июля Зеленский заявил, что Украина давно готова к перемирию и дипломатическому завершению войны, однако этому препятствует позиция Кремля. Президент подчеркнул, что Киев ежедневно призывает прекратить боевые действия хотя бы временно для запуска переговоров, но Путин этого не хочет.

3 августа Зеленский сообщил, что Украина приложит максимум усилий, чтобы завершить войну дипломатическим путем уже до зимы. Глава государства подчеркнул необходимость ужесточения санкций, дальнобойных мер и поддержки партнеров, чтобы заставить Кремль прекратить агрессию.

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Дата публикации
Количество просмотров
2121
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