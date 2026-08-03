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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
492
Время на прочтение
1 мин

Война для РФ — в тупике: заявление Буданова

Глава Офиса президента прокомментировал ситуацию на фронте и мобилизацию в России.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Война России против Украины находится в тупике, но в Кремле до сих пор надеются достичь своей цели военным путем.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в разговоре с журналистами.

«Это ошибочное утверждение и все эти годы доказывают это. Война для них, по сути, в тупике. Ну есть какие-то боевые действия, есть какие-то продвижения наши, их. Стратегически она давно уже в тупике», — отметил Буданов

Он также посоветовал не торопиться с прогнозами относительно мобилизации в РФ.

Ранее Кирилл Буданов заявил о продолжении операции по принуждению России к миру.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
492
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