Кирилл Буданов

Реклама

Война России против Украины находится в тупике, но в Кремле до сих пор надеются достичь своей цели военным путем.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в разговоре с журналистами.

Реклама

«Это ошибочное утверждение и все эти годы доказывают это. Война для них, по сути, в тупике. Ну есть какие-то боевые действия, есть какие-то продвижения наши, их. Стратегически она давно уже в тупике», — отметил Буданов

Реклама

Он также посоветовал не торопиться с прогнозами относительно мобилизации в РФ.

Ранее Кирилл Буданов заявил о продолжении операции по принуждению России к миру.

Новости партнеров