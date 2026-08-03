Переговоры с Россией могут сдвинуться с места: Буданов объяснил, что произойдет в ближайшие недели

Кирилл Буданов

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Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что слова государственного секретаря США Марко Рубио о возможном возобновлении переговоров между Украиной и Россией касаются попыток активизировать фактически не прекращающийся дипломатический процесс.

Об этом Буданов сказал корреспонденту ТСН.ua, комментируя заявление Рубио о возможном разблокировании мирных переговоров.

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По словам руководителя ОП в ближайшие недели США постараются выяснить, существуют ли предпосылки для продолжения переговорного процесса.

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«За следующие недели они постараются узнать, возможно ли продолжение мирных переговоров. Реалистично ли сейчас активизировать эти процессы. Мы все хотим этого, значит, нужно этого достичь», — сказал Буданов.

В то же время, он отметил, что мирные переговоры между Украиной и Россией формально не прекращались.

«Мирные переговоры никогда не прекращались. Просто активная фаза сейчас на стопе», – объяснил Буданов.

Что заявлял Рубио

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что в ближайшие недели Вашингтон попытается выяснить, возможно ли возобновить переговоры между Украиной и Россией для завершения войны.

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По словам Рубио, США понимают, что у обеих сторон есть собственные «красные линии», а продвижение к миру потребует хотя бы частичного сближения позиций Киева и Москвы.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предлагает России ввести перемирие в воздухе и энергетической сфере, а также заморозить войну по линии фронта. Это должно стать основанием для начала переговоров.

3 августа Зеленский сообщил, что Украина приложит максимум усилий, чтобы завершить войну дипломатическим путем уже к зиме. Глава государства подчеркнул необходимость ужесточения санкций, дальнобойных мер и поддержки партнеров, чтобы заставить Кремль прекратить агрессию.

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