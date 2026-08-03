Ученые назвали идеальную продолжительность прогулки с собакой: именно столько минут нужно вашему любимцу для счастья

Сколько времени нужно выгуливать собаку / © pexels.com

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Однако новое исследование показало: для настоящего удовольствия собаке нужно гораздо больше — и дело не только в физической активности.

Оказалось, что идеальная прогулка собаки должна длиться около 67 минут и включать не только ходьбу, но и возможность исследовать мир с помощью обоняния, играть и контактировать с природой.

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Какой должна быть идеальная прогулка собаки

По результатам опроса владельцев собак, проведенного среди 1800 человек, лучшая прогулка для четвероногого друга — это не просто быстрая ходьба на поводке.

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Собаки больше всего ценят:

примерно час активного пребывания на улице;

возможность останавливаться и все обнюхивать;

прогулки в парках, лесах или в открытых местностях;

возможность побегать и изучить территорию;

контакт с другими дружелюбными собаками;

воду, где можно освежиться и поиграть.

Исследователи отмечают: для собаки прогулка — это не просто способ потратить энергию. Это целый процесс познания мира.

Почему собакам так важно нюхать во время прогулки

Человек воспринимает окружающий мир преимущественно через зрение, а для собаки главным инструментом является обоняние.

Когда пес останавливается у дерева, травы или столба, он не просто отвлекается. Так он получает информацию о других животных, людях и событиях, происходивших на этой территории.

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Специалисты по поведению животных отмечают, что нюхание во время прогулки является важной частью естественного поведения собак. Наблюдения за выгулом собак также показывали, что значительную часть времени тратят именно на исследование запахов окружающей среды.

Почему короткие прогулки могут быть недостаточными

Если собака каждый день выходит всего на несколько минут, это может привести не только к избытку энергии, но и к скуке.

Недостаток активности часто проявляется так:

собака грызет мебель или вещи;

становится беспокойной дома;

чрезмерно лает;

требует постоянного внимания;

набирает лишний вес.

Прогулка помогает собаке поддерживать физическое здоровье и эмоциональное равновесие. Исследования также показывают, что выгул — это не только физическая активность, но и важное социальное и исследовательское поведение для животных.

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Всем ли собакам нужно гулять 67 минут

Не обязательно. Названная цифра — это средний ориентир, а не строгое правило.

Продолжительность прогулки зависит от:

породы собаки;

возраста;

состояния здоровья;

уровня активности;

темперамента;

погоды.

Например, молодым активным породам обычно требуется больше движения и стимуляции, а пожилым собакам могут подойти более короткие, но более частые выходы на улицу.

Как сделать прогулку собаки максимально полезной

Чтобы ваш любимец получал большее удовольствие, эксперты советуют:

разрешать собаке время от времени останавливаться и нюхать;

изменять маршруты прогулок;

давать возможность исследовать новые места;

брать с собой воду в жаркую погоду;

добавлять игры и простые тренировки.

Для собаки важно не только количество шагов, но и качество впечатлений.

FAQ

Сколько времени нужно выгуливать собаку каждый день?

В среднем собаке требуется около 60-70 минут активной прогулки в день, но точное время зависит от породы, возраста и здоровья животного. Для одних собак достаточно более коротких прогулок, а активным породам нужно гораздо больше движения.

Сколько раз в день нужно выгуливать собаку?

Большинство взрослых собак рекомендуют выгуливать не менее двух раз в день. Кроме туалетных нужд, прогулки дают собаке необходимую физическую нагрузку, возможность социализироваться и получать новые впечатления.

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