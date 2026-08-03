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40-дневная операция для принуждения РФ к миру прошла: в ОП ответили, что будут делать дальше
Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил о продолжении операции по принуждению России к миру.
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов анонсировал продолжение 40-дневной операции по принуждению России к миру.
Об этом Буданов заявил в беседе с журналистами.
«Будем продолжать. Не цепляйтесь за все эти аргументы. 40 дней, 100 дней, 15 дней. Главное — результат. Не столько важно, как войти в этот процесс. Гораздо важнее, как мы из него выйдем», — сказал руководитель ОП.
Напомним, что 25 июня президент Зеленский утвердил 40-дневную операцию по принуждению России к миру.
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