Почему кассир всегда открывает лоток с яйцами: об этих причинах мало кто знает

Почему кассир открывает лоток с яйцами / © Фото из открытых источников

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Многие покупатели замечали одно и то же действие на кассе: перед тем как просканировать лоток яиц, кассир открывает его и внимательно осматривает содержимое. Некоторым кажется, что это излишняя формальность или привычка работников магазина. На самом деле, такая проверка имеет вполне практические причины и помогает избежать неприятных ситуаций как для покупателя, так и для самого магазина. Специалисты торговой сферы объясняют, что яйца относятся к наиболее хрупким продуктам, поэтому именно с ними чаще всего возникают претензии после покупки.

Проверка на наличие трещин

Главная причина открывания упаковки — убедиться, что все яйца целые. Даже если коробка снаружи невредима, внутри могут быть яйца с трещинами или полностью разбиты. Это случается при транспортировке, выкладывании товара на полки или по неосторожности других покупателей.

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Если повреждение обнаружить на кассе, проблему можно решить сразу: товар заменят или предложат другую упаковку.

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Защита покупателя

Работники магазинов отмечают, что после оплаты доказать, что яйцо было разбито еще до покупки, гораздо сложнее.

Именно поэтому кассиры часто демонстрируют покупателю открытую упаковку. Таким образом, человек сам видит, что товар находится в надлежащем состоянии. Это помогает избежать недоразумений и споров.

Предотвращение замены товара

Иногда коробку открывают еще по одной причине. Некоторые недобросовестные покупатели могут переложить яйца более дорогой категории в более дешевую упаковку или наоборот. Бывают случаи, когда внутри коробки вообще оказываются яйца другого производителя.

Краткий обзор помогает выявить подобные случаи еще до завершения покупки.

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Проверка количества яиц

Еще одна причина — убедиться, что в лотке именно столько яиц, сколько указано производителем.

При неосторожном обращении покупатели иногда случайно достают одно яйцо и кладут его в другую коробку или даже не возвращают назад. Из-за этого упаковка может оказаться неполной.

Соблюдение санитарных норм

Яйцо с трещиной представляет определенный риск. Из-за поврежденной скорлупы во внутрь могут попасть бактерии, а содержание такого яйца способно испачкать другие продукты в упаковке.

Поэтому поврежденные яйца не рекомендуют продавать покупателям. В теплое время года даже небольшая трещина может привести к быстрой порче продукта.

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При высокой температуре бактерии размножаются гораздо быстрее и риск возрастает. Поэтому летом работники магазинов часто уделяют такой проверке еще больше внимания.

Стоит ли самим открывать коробку

Эксперты советуют покупателям тоже не стесняться проверять яйца еще у полки. Следует убедиться, что:

скорлупа не имеет трещин;

яйца чистые, без следов вытекания белка;

все яйца лежат острым концом вниз;

коробка сухая и не имеет постороннего запаха.

Такая проверка занимает всего несколько секунд, но может уберечь от испорченного продукта.

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