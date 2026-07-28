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ТСН в социальных сетях

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Политика
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О чем договорились о переговорах: Буданов о деталях встречи Зеленского и Трампа

Буданов рассказал, как Украина и США планируют завершить российскую войну.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Переговоры Зеленского и Трампа в Белом доме

Переговоры Зеленского и Трампа в Белом доме

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов рассказал о деталях переговоров в Белом доме между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Об этом Буданов написал в телеграмме.

Также в составе украинской делегации на переговорах присутствовали секретарь СНБО Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига, заместитель руководителя ОП Павел Палиса и посол в США Ольга Стефанишина.

По словам Буданова, стороны провели «содержательный разговор о дипломатических и безопасных шагах, необходимых для приближения справедливого мира».

«Вместе с американскими партнерами есть четкое понимание необходимости скорейшего и справедливого окончания войны», — сказал он.

Кроме того, американская и украинская стороны договорились об интенсификации переговорного процесса на всех уровнях.

Встреча Зеленского с Трампом — последние новости

Напомним, Владимир Зеленский сегодня, 28 июля прибыл с визитом в Вашингтон. Главными фокусами поездки стали закрытая встреча с американским лидером Дональдом Трампом и участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом.

Позже президент Зеленский раскрыл первые детали встречи с Трампом.

В США также подвели итоги встречи Трампа с Зеленским в Овальном кабинете.

В FT раскрыли, почему встречу Зеленского с Трампом называют важнейшей для Украины.

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Дата публикации
Количество просмотров
863
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