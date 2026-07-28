О чем договорились о переговорах: Буданов о деталях встречи Зеленского и Трампа

Переговоры Зеленского и Трампа в Белом доме

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Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов рассказал о деталях переговоров в Белом доме между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Об этом Буданов написал в телеграмме.

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Также в составе украинской делегации на переговорах присутствовали секретарь СНБО Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига, заместитель руководителя ОП Павел Палиса и посол в США Ольга Стефанишина.

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По словам Буданова, стороны провели «содержательный разговор о дипломатических и безопасных шагах, необходимых для приближения справедливого мира».

«Вместе с американскими партнерами есть четкое понимание необходимости скорейшего и справедливого окончания войны», — сказал он.

Кроме того, американская и украинская стороны договорились об интенсификации переговорного процесса на всех уровнях.

Встреча Зеленского с Трампом — последние новости

Напомним, Владимир Зеленский сегодня, 28 июля прибыл с визитом в Вашингтон. Главными фокусами поездки стали закрытая встреча с американским лидером Дональдом Трампом и участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом.

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Позже президент Зеленский раскрыл первые детали встречи с Трампом.

В США также подвели итоги встречи Трампа с Зеленским в Овальном кабинете.

В FT раскрыли, почему встречу Зеленского с Трампом называют важнейшей для Украины.

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