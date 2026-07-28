У Трампа прокомментировали встречу с Зеленским: как оценили

Встреча Зеленского и Трампа / © Владимир Зеленский

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Вашингтон положительно оценил состоявшиеся в Овальном кабинете 28 июля переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

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Представитель администрации США подчеркнула удачный ход консультаций с украинским лидером и другими иностранными гостями.

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«Президент Трамп завершил свои встречи в Овальном кабинете с президентом Зеленским и премьер-министром Нетаньяху. Обе встречи были позитивными и продуктивными!» — написала Левитт.

Сообщение в соцсетях.

Как сообщили в РБК-Украина, переговоры оказались очень успешными, а главное внимание было приковано к производству систем ПВО в Украине.

«Встреча была очень позитивная, не менее 8 из 10. Высший приоритет — лицензии на производство Patriot, остальные направления тоже в работе. Удалось оживить переговорный трек», — отметил информированный собеседник.

Он также добавил, что уже в течение следующих двух недель в Киев с визитом могут прибыть Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

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Встреча Зеленского с Трампом — последние новости

Напомним, Зеленский 28 июля прибыл с визитом в Вашингтон. Главными фокусами поездки станут закрытая встреча с американским лидером Дональдом Трампом и участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом.

Впоследствии Зеленский сообщил, что Украина и США обсудили возможность совместного производства ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, а также новые шаги по дипломатическому урегулированию войны.

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