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- Шоу-бизнес
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В бирюзовом костюме и с собственной книгой: Карли Клосс привлекла внимание на улицах Нью-Йорка
33-летняя американская модель появилась на публике в ярком деловом наряде с экземпляром своей новой детской книги.
Папарацци подловили Карли Клосс, когда она прогуливалась по Нью-Йорку. Для своего выхода модель выбрала эффектный костюм насыщенного бирюзового оттенка.
Наряд состоял из облегающего жакета с глубоким V-образным декольте, который она надела на голую кожу, и юбки-карандаша до колен. Костюм из блестящей фактурной ткани прекрасно подчеркнул стройную фигуру и длинные ноги Карли.
Она дополнила образ молочными мюлями на каблуках, лаконичными серьгами, золотыми часами и черными солнцезащитными очками. Волосы знаменитость распустила, сделала легкий макияж с темно-бежевой помадой и нюдовый маникюр.
В руках у Клосс лежал экземпляр ее новой детской книги «Код спагетти».
Напомним, Карли Клосс в сером наряде с декоративными пуговицами и крокодиловых слингбэках появилась в Нью-Йорке.