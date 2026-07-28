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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
84
Время на прочтение
1 мин

В бирюзовом костюме и с собственной книгой: Карли Клосс привлекла внимание на улицах Нью-Йорка

33-летняя американская модель появилась на публике в ярком деловом наряде с экземпляром своей новой детской книги.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Карли Клосс

Карли Клосс / © Getty Images

Папарацци подловили Карли Клосс, когда она прогуливалась по Нью-Йорку. Для своего выхода модель выбрала эффектный костюм насыщенного бирюзового оттенка.

Наряд состоял из облегающего жакета с глубоким V-образным декольте, который она надела на голую кожу, и юбки-карандаша до колен. Костюм из блестящей фактурной ткани прекрасно подчеркнул стройную фигуру и длинные ноги Карли.

Карли Клосс / © Getty Images

Карли Клосс / © Getty Images

Она дополнила образ молочными мюлями на каблуках, лаконичными серьгами, золотыми часами и черными солнцезащитными очками. Волосы знаменитость распустила, сделала легкий макияж с темно-бежевой помадой и нюдовый маникюр.

В руках у Клосс лежал экземпляр ее новой детской книги «Код спагетти».

Напомним, Карли Клосс в сером наряде с декоративными пуговицами и крокодиловых слингбэках появилась в Нью-Йорке.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
84
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