В бирюзовом костюме и с собственной книгой: Карли Клосс привлекла внимание на улицах Нью-Йорка

Карли Клосс / © Getty Images

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Папарацци подловили Карли Клосс, когда она прогуливалась по Нью-Йорку. Для своего выхода модель выбрала эффектный костюм насыщенного бирюзового оттенка.

Наряд состоял из облегающего жакета с глубоким V-образным декольте, который она надела на голую кожу, и юбки-карандаша до колен. Костюм из блестящей фактурной ткани прекрасно подчеркнул стройную фигуру и длинные ноги Карли.

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Карли Клосс / © Getty Images

Она дополнила образ молочными мюлями на каблуках, лаконичными серьгами, золотыми часами и черными солнцезащитными очками. Волосы знаменитость распустила, сделала легкий макияж с темно-бежевой помадой и нюдовый маникюр.

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В руках у Клосс лежал экземпляр ее новой детской книги «Код спагетти».

Напомним, Карли Клосс в сером наряде с декоративными пуговицами и крокодиловых слингбэках появилась в Нью-Йорке.

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