Между обязанностью и произволом: кто разрушает мобилизацию изнутри и извне

Скандалы с мобилизацией 2026 / © ТСН

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За последние полгода Украина не продвинулась в реформе мобилизации «даже на полшага», заявила на днях военный омбудсмен Ольга Решетилова. И действительно, пожалуй, еще с 2023-2024 годов журналисты продолжают освещать одни и те же темы с мобилизацией: силовая «бусификация», смерти на полигонах и в учебных центрах, коррупция в ТЦК и ВВК и т.д.

Соцсети и местные паблики пестрят видео силовых мобилизационных мероприятий. В конце концов, такими роликами уже никого не удивишь и для людей как на улицах городов, так и в новостной ленте это стало «обыденностью».

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С другой стороны, фронт продолжает двигаться — и часто в глубину. Путин не собирается останавливать войну. Бригады «стачиваются» как из-за постоянных российских штурмов, так и, иногда, из-за ошибок некоторых командиров, которые бросают бойцов на штурм без шанса выйти назад, чтобы просто сфотографироваться с флагом Украины.

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Понятно одно — без мобилизации государства не будет. Это базовый факт выживания нашей страны. Но форма, в которой она происходит, и медийное сопровождение вокруг нее часто работают против собственной армии.

ТСН. ua еще раз попытался разобраться, что до сих пор идет не так в процессе мобилизации, почему «горячие головы» лишь усугубляют ситуацию и есть ли шанс вернуть мобилизации хоть немного человеческое лицо.

Мобилизации не избежать

На фоне информации о том, что российский диктатор Владимир Путин может объявить мобилизацию в РФ после выборов в госдуму (20 сентября) и привлечь еще солдат из Северной Кореи, военные эксперты предупреждают — усиление мобилизации в Украине неизбежно.

«Как бы мы ни хотели механизировать, диджитализировать наше войско, основу армии составляют люди. И в соответствии с этим мы вынуждены будем усиливать то, что называется мерами мобилизации, и одновременно развивать [наше войско технологически]. Потому что мы физически не можем добиться такого же уровня мобилизации, какой может себе позволить Российская Федерация», — сказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире Radio NV.

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Сколько людей мобилизует Украина и какое количество из них реально на передовой

Официальных данных о количестве мобилизованных, конечно, нет. Руководитель волонтерского фонда «Повернись живим» Тарас Чмут озвучивал цифру в 30 тысяч мобилизованных ежемесячно.

По его словам, половина от этого количества мобилизованных так и не попадает в боевые подразделения.

«Из 30 тысяч 15 тысяч не попадают в боевые подразделения или подразделения обеспечения. Они превращаются в балласт и обузу для системы, которая на разных уровнях от них избавляется. Это люди, которых мобилизуют, а они потом приносят 28 справок о том, что у них 10 детей, и их нужно увольнять. Это люди, которые приносят кучу бумаг о состоянии здоровья. Это люди, которые месяцами или годами "зависают" в учебных центрах и которых никто не хочет брать. Это хронические наркоманы, хронические алкоголики и другие асоциальные элементы. Таких около половины. Из оставшейся половины — чтоб 10 тысяч попадали в боевые подразделения», — отметил Чмут.

По мнению волонтера, такие действия приводят к непропорциональному увеличению тыловых частей по сравнению с боевыми подразделениями.

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«Не секрет, что у бригады может быть по списку 3000 человек, а если посмотреть, сколько из них на позициях — это 250–300. Вопрос — а кто остальные? Это люди в тылу — обеспечение, связь, РЭБ, медицина, пресс-офицеры. Все они нужны. Но непосредственно даже не на поле боя, а на уровне рот и батальонов — всего десятки людей. Есть бригады, которые держат пять позиций. Но при этом тыловая компонента очень велика», — сказал он.

Где будут брать людей

На фоне кадровых изменений в высшем военном руководстве Украины в соцсетях активизировались дискуссии о возможных изменениях в подходах к мобилизации. В частности, после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ и Игоря Скибюка начальником Генерального штаба украинцы начали обсуждать, может ли измениться мобилизационная политика государства.

24 июля военный омбудсмен Ольга Решетилова в эфире «Радио Свобода» заявила, что в Украине подготовили законопроекты, предусматривающие дополнительные ограничения для лиц, которые уклоняются от мобилизации. Речь идет об ограничениях в предоставлении административных услуг, использовании водительских прав, арестах счетов и т.д.

По словам Решетиловой, соответствующие законодательные инициативы уже разработаны, однако в настоящее время они не зарегистрированы в парламенте.

«Это комплекс мер, который позволит более эффективно проводить розыскные действия в отношении правонарушителей, которые уклоняются от мобилизации, а также ограничит их свободное передвижение и доступ к определенным государственным услугам», — подытожила военный омбудсмен.

Кроме того, в Украине меняют правила бронирования. На данный момент у предприятий есть время до 1 сентября для подтверждения своей критичности. Нардепка Людмила Буймистер призналась, что правила бронирования хотели пересмотреть уже давно.

По ее словам, у Минэкономики нет возможности проконтролировать те представления, которые делают либо органы местного самоуправления, государственные предприятия или другие институции.

Теневая сторона мобилизационных процессов: заявления Лубинца

Пока власти и военные эксперты отмечают, что мобилизация — это вопрос выживания государства, рядовой гражданин каждый день видит совсем другую картину. Силовые задержания на улицах, конфликты в ТЦК и скандальные истории из отдельных подразделений создают для гражданского украинца реальность, в которой служба уже не воспринимается как почетная обязанность.

О проблемах с ТЦК откровенно начал говорить Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

На днях омбудсмен рассказал о четырех случаях смерти людей в помещениях ТЦК. По его словам, трагедии произошли в Киевской и Днепропетровской областях.

Также он рассказывал, что на Закарпатье сотрудники полиции доставили в районный ТЦК 56-летнего мужчину, который имеет инвалидность и болеет туберкулезом. Несмотря на все документы, подтверждающие право на отсрочку, его продолжали удерживать.

Ранее, во время пленарного заседания Верховной Рады Лубинец заявил о том, что в Украине зафиксирован катастрофический рост обращений по поводу нарушений прав граждан во время мобилизационных мероприятий. Омбудсмен сообщил о тысячах случаев насилия и даже летальных исходах в помещениях ТЦК.

Также Лубинец сообщил, что в 2025 году количество обращений по поводу нарушения прав граждан во время мобилизации возросло в 333 раза по сравнению с началом полномасштабной войны.

Проблема не только в ТЦК — кейс «Скелі»

Проблема не заканчивается на пороге ТЦК. Страх гражданских перед мобилизацией подпитывается историями о том, что происходит уже после попадания в армию. Громкие скандалы, связанные с отдельными подразделениями (в частности, кейсы типа штурмового полка «Скеля» или 155-й бригады), освещают другую критическую проблему — простые военные или гражданские мужчины не имеют доверия к военному командованию и не готовы доверить ему свою жизнь.

Скандалы со «Скелей»:

Социальный раскол: как некоторые медиаэксперты разделяют общество

Вместо конструктивного диалога и сглаживания углов между различными частями общества, которое все больше поляризуется, некоторые спикеры искусственно еще больше обостряют ситуацию.

На днях офицер 413-го полка Сил беспилотных систем «РЕЙД» с позывным «Хирург» сделал эмоциональное заявление по отношению к украинским мужчинам, находящимся за границей. Военнослужащий предложил лишать таких лиц избирательного права и ввести для них особый статус в государственном приложении «Дія».

«Наш уклонист лучше, чем индус или н*гр. Поэтому его нужно возвращать из-за границы после того, как мы его лишим права голоса и у него в "Дії" сверху будет надпись: "Внимание! Уклонист еб**ый, петух!"», — написал военнослужащий.

Он призвал западных партнеров «посодействовать возвращению этой "петушни"». По мнению «Хирурга», наше государство должно относиться к ним, «как к крепостным».

Таких же радикальных взглядов придерживается и командир «Хирурга» комбат 413-го отдельного батальона беспилотных систем «РЕЙД» Евгений Карась. Недавно он снова призвал к мобилизации 18-летних.

«Нам необходимо начинать мобилизацию 18-летних, поскольку у них больше здоровья, азарта и у них еще нет семьи», — сказал Карась.

Такая риторика «на камеры» сделать из уклонистов «крепостных» имеет совершенно противоположный эффект и провоцирует ужасную вещь — девальвирует настоящий патриотизм. Она превращает защиту Родины из высшего проявления гражданского достоинства в наказание, которым пугают с экранов.

Конечно, без ограничений не обойтись. Но лучше хотя бы обойтись без угроз.

Другая сторона медали

Напряжение, которое возникло вокруг мобилизации, одновременно стало «благоприятной средой» для распространения популяции так называемых прокремлевских «активистов-паразитов»

Заметим, что на платформах youtube, TikTok и Телеграм уже давно продвигают откровенно антиукраинскую риторику такие подсанкционные блогеры как Андрей Серебрянский (известный как Андрей Луганский), Мирослав Олешко, активист Антимайдана, ставший «певцом», Юрий Лисовский. Именно они называют себя потенциальными лидерами «партии уклонистов». На самом же деле подрывают общество изнутри и провоцируют беспорядки между гражданскими и военными, ведь есть разница между понятиями «освещение проблемы мобилизации» и «призывами к насилию», которые активно раздаются от псевдоинфлюэнсеров.

В результате, как отмечает командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес», депутат Киевсовета, советник оборонного комитета ВР Юрий Федоренко, с начала военного положения зафиксировано 619 случаев нападения на работников ТЦК.

Федоренко опасается, что при содействии РФ в Украине идет формирование хорошо продуманного псевдополитического движения — «партии уклонистов», цель которого — не только сорвать мобилизацию, но и спровоцировать внутренний конфликт.

Поэтому в любом случае нужно не скатываться до крайностей. Нельзя закрывать глаза на откровенные случаи произвола в ТЦК или в отдельных подразделениях ВСУ. Людям нужны прозрачные правила игры: качественное обучение, уважение достоинства и защита прав военнослужащего.

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