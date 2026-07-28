Жестокое обращение с собратьями: двум военным медротам «Скале» объявили подозрение

ДБР сообщило о подозрении двум бойцам "Скалы". / © Государственное бюро расследований

Реклама

ДБР сообщило о подозрении двум военным медицинской роты полка «Скеля». Следователи утверждают, что они могли применить насилие к двум собратьям и незаконно лишить их свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Реклама

Установлено, что инцидент произошел в Кировоградской области в мае 2026 года. Двоих военных выписали из больницы из-за нарушения установленного режима и отправили в медицинскую часть подразделения. По данным следствия, после этого подозреваемые решили самовольно «наказать» собратьев якобы за нарушение дисциплины: нанесли им многочисленные удары, а затем закрыли в хозяйственном сооружении, где продолжили издевательство.

Реклама

Один из потерпевших после избиения потерял сознание. Его доставили в больницу, где медики диагностировали черепно-мозговую травму, перелом костей носа и другие телесные повреждения.

Другого военнослужащего незаконно удерживали еще около суток. Впоследствии его госпитализировали — у него обнаружили черепно-мозговую травму, ушибы и гематомы.



«Оба фигуранта задержаны. Им сообщается о подозрении в пытках и нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, что сопровождалось избиением и издевательством над несколькими лицами», — говорится в сообщении.

Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

ДБР сообщило о подозрении двум бойцам «Скели». / © Государственное бюро расследований

ДБР сообщило о подозрении двум бойцам «Скелт». / © Государственное бюро расследований

Скандалы в полку «Скеля» — последние новости

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Офис омбудсмена еще проводит проверку возможных издевательств над военнослужащими в «Скели». Уже открыто одно уголовное производство.

Реклама

В то же время, мобилизованный Аркадий Кукшин рассказал, что при попытке скрыться военнослужащие полка «Скеля» открыли по нему огонь. По его словам, один из пуль попала ему в ногу, а обломки от другой ранили руку. Два месяца он прятался, а затем нелегально перешел границу. В настоящее время находится в одной из стран Европы.

Новости партнеров