Россия и КНДР прокладывают скрытый военный маршрут: что могут перевозить

Недавно построенный мост через реку Тумен, первый в истории автомобильный переход между Северной Кореей и Россией / © Фото из открытых источников

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Россия и Северная Корея близятся к завершению строительства первого автомобильного моста между странами. Официально он планируется использовать для развития торговли и туризма, однако исследователи предполагают, что переправа может стать менее заметным каналом военной логистики.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на расследование правозащитной организации Truth Hounds.

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Мост пролегает через реку Туманна между российским поселком Хасан и северокорейским Туманганом. Он проходит параллельно Мосту Дружбы, который остается единственным железнодорожным сообщением между двумя государствами.

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Строительство пограничного перехода в основном завершено. КНДР уже закончила свою часть проекта, в частности, таможенные и карантинные пункты. Открытие планировалось на 19 июня, однако работы с российской стороны затянулись. Новой даты запуска переправы пока не назвали.

Недавно построенный мост через реку Тумен, первый в истории автомобильный переход между Северной Кореей и Россией. / © The Guardian

Почему мост связывают с военными поставками

Российские и северокорейские власти не скрывают строительства. В Москве заявляют, что новый мост должен увеличить товарооборот, улучшить логистику и способствовать развитию туризма.

В то же время, в Truth Hounds считают, что проект может быть предназначен прежде всего для создания малозаметного военного логистического коридора.

Руководитель исследований открытых источников Truth Hounds Назар Мюхун объяснил, что отслеживать перевозку автомобильными дорогами с помощью спутников сложнее, чем движение по железной дороге.

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Дорожные сети России и КНДР значительно шире железнодорожных. Грузовики можно быстро загружать и разгружать в разных местах, в то время как поезда зависят от ограниченного количества железнодорожных узлов.

Кроме того, тип вагона на спутниковом снимке может свидетельствовать о характере груза. Часть товаров перевозят в открытых вагонах, что упрощает их идентификацию. Грузовики на таких снимках в основном выглядят одинаково.

Экономическую целесообразность поставили под вопрос

По оценке Truth Hounds, строительство моста стоило более 100 миллионов долларов. В то же время объем торговли между Россией и КНДР в 2024 году составил всего около 34 миллионов долларов.

Туристические поездки из России в Северную Корею остаются строго контролируемыми и в основном проходят в составе организованных групп. В 2025 году страну посетили около 10 тысяч российских туристов.

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Пхеньян, куда следует большинство иностранных посетителей КНДР, расположен более чем в 500 километрах от нового пограничного перехода.

В Truth Hounds предполагают, что мост следует рассматривать как стратегическую инфраструктуру. Его могут использовать для перевозки в Россию северокорейские военные, строительные бригады и чиновники, а в обратном направлении — российские технологии и ресурсы.

В Кремле на запрос The Guardian на выводы расследования не ответили.

Военное сотрудничество России и КНДР

Мост через реку Туманна имеет длину около одного километра и ширину в семь метров. Он предполагает две полосы движения. Вместе с подъездными дорогами протяженность всего комплекса составляет 4,7 километра.

Спутниковые снимки также свидетельствуют о сооружении дополнительной инфраструктуры с российской стороны, в частности, вертолетной площадки.

Автомобильный мост упростит перевозку между странами, поскольку железнодорожное сообщение затруднено разной шириной колеи. Для движения поездов необходимо заменять колесные пары.

Строительство моста началось после подписания Владимиром Путиным и Ким Чен Ином договора о стратегическом партнерстве в июне 2024 года.

КНДР передавала России артиллерийские боеприпасы и баллистические ракеты, а также направляла военных. По приведенным в материале данным, на стороне российских сил в Курской области воевали более 14 тысяч северокорейских военнослужащих.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Россия готовится принять еще 30 тысяч солдат из КНДР.

В 2023 году Reuters сообщал, что из северокорейского порта Расон в Россию могли вывезти около двух тысяч контейнеров с артиллерийскими снарядами и, вероятно, ракетами малой дальности.

Россия ожидает военную помощь от КНДР: что известно

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения заявил о намерениях России привлечь еще около 30 тысяч военнослужащих из Северной Кореи. По его словам, в Воронежской области РФ еще с июня идет подготовка к приему северокорейских военных.

Помимо привлечения личного состава Северная Корея готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет. Владимир Зеленский подчеркнул, что это военное партнерство продолжает расширяться, а его последствия выходят за рамки войны в Украине.

Глава государства подчеркнул, что такое сотрудничество представляет угрозу всей Азии, ведь Россия предоставляет Северной Корее опыт реального применения оружия и помогает улучшать его вооружение.

Кремль отказался комментировать информацию о возможном привлечении 30 тысяч военных из КНДР в войну против Украины. Дмитрий Песков заявил, что не считает нужным реагировать на слова Владимира Зеленского.

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