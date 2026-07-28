Росія та КНДР прокладають прихований військовий маршрут: що можуть перевозити

Нещодавно збудований міст через річку Тумен, перший в історії автомобільний перехід між Північною Кореєю та Росією / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Росія та Північна Корея наближаються до завершення будівництва першого автомобільного мосту між країнами. Офіційно його планують використовувати для розвитку торгівлі й туризму, однак дослідники припускають, що переправа може стати менш помітним каналом військової логістики.

Про це пише The Guardian із посиланням на розслідування української правозахисної організації Truth Hounds.

Реклама

Міст пролягає через річку Туманна між російським селищем Хасан і північнокорейським Туманганом. Він проходить паралельно Мосту Дружби, який залишається єдиним залізничним сполученням між двома державами.

Реклама

Будівництво прикордонного переходу переважно завершене. КНДР уже закінчила свою частину проєкту, зокрема митні та карантинні пункти. Відкриття планували на 19 червня, однак роботи з російського боку затягнулися. Нової дати запуску переправи наразі не назвали.

Нещодавно збудований міст через річку Тумен, перший в історії автомобільний перехід між Північною Кореєю та Росією. / © The Guardian

Чому міст пов’язують із військовими поставками

Російська та північнокорейська влада не приховують будівництва. У Москві заявляють, що новий міст має збільшити товарообіг, покращити логістику та сприяти розвитку туризму.

Водночас у Truth Hounds вважають, що проєкт може бути призначений передусім для створення малопомітного військового логістичного коридору.

Керівник досліджень відкритих джерел Truth Hounds Назар Мюхун пояснив, що відстежувати перевезення автомобільними дорогами за допомогою супутників складніше, ніж рух залізницею.

Реклама

Дорожні мережі Росії та КНДР значно ширші за залізничні. Вантажівки можна швидко завантажувати й розвантажувати в різних місцях, тоді як потяги залежать від обмеженої кількості залізничних вузлів.

Крім того, тип вагона на супутниковому знімку може свідчити про характер вантажу. Частину товарів перевозять у відкритих вагонах, що спрощує їхню ідентифікацію. Вантажівки на таких знімках здебільшого мають однаковий вигляд.

Економічну доцільність поставили під сумнів

За оцінкою Truth Hounds, будівництво мосту коштувало понад 100 мільйонів доларів. Водночас обсяг торгівлі між Росією та КНДР 2024 року становив лише близько 34 мільйонів доларів.

Туристичні поїздки з Росії до Північної Кореї залишаються суворо контрольованими та переважно відбуваються у складі організованих груп. 2025 року країну відвідали приблизно 10 тисяч російських туристів.

Реклама

Пхеньян, куди прямує більшість іноземних відвідувачів КНДР, розташований більш ніж за 500 кілометрів від нового прикордонного переходу.

У Truth Hounds припускають, що міст варто розглядати як стратегічну інфраструктуру. Його можуть використовувати для перевезення до Росії північнокорейських військових, будівельних бригад і посадовців, а у зворотному напрямку — російських технологій і ресурсів.

У Кремлі на запит The Guardian щодо висновків розслідування не відповіли.

Військова співпраця Росії та КНДР

Міст через річку Туманна має довжину близько одного кілометра та ширину сім метрів. Він передбачає дві смуги руху. Разом із під’їзними дорогами довжина всього комплексу становить 4,7 кілометра.

Супутникові знімки також свідчать про спорудження додаткової інфраструктури з російського боку, зокрема вертолітного майданчика.

Автомобільний міст спростить перевезення між країнами, оскільки залізничне сполучення ускладнене різною шириною колії. Для руху потягів необхідно замінювати колісні пари.

Будівництво мосту розпочалося після підписання Володимиром Путіним і Кім Чен Ином договору про стратегічне партнерство в червні 2024 року.

Відтоді КНДР передавала Росії артилерійські боєприпаси та балістичні ракети, а також направляла військових. За наведеними у матеріалі даними, на боці російських сил у Курській області воювали понад 14 тисяч північнокорейських військовослужбовців.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Росія готується прийняти ще 30 тисяч солдатів із КНДР.

2023 року Reuters повідомляв, що з північнокорейського порту Расон до Росії могли вивезти близько двох тисяч контейнерів із артилерійськими снарядами та, ймовірно, ракетами малої дальності.

Росія очікує військову допомогу від КНДР: що відомо

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення заявив про наміри Росії залучити ще близько 30 тисяч військовослужбовців із Північної Кореї. За його словами, у Воронезькій області РФ ще від червня триває підготовка до приймання північнокорейських військових.

Окрім залучення особового складу, Північна Корея готується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет. Володимир Зеленський наголосив, що це військове партнерство продовжує розширюватися, а його наслідки виходять далеко за межі війни в Україні.

Глава держави підкреслив, що така співпраця становить загрозу для всієї Азії, адже Росія надає Північній Кореї досвід реального застосування зброї та допомагає покращувати її озброєння.

Кремль відмовився коментувати інформацію про можливе залучення 30 тисяч військових із КНДР до війни проти України. Дмитро Пєсков заявив, що не вважає за потрібне реагувати на слова Володимира Зеленського.

Новини партнерів