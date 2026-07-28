Коля Серга честно рассказал, как оказался в рядах ВСУ, и раскрыл подробности своей мобилизации

Коля Серга / © instagram.com/thekolya

Реклама

Украинский певец, телеведущий и военнослужащий Коля Серга подробно рассказал, как вступил в ряды ВСУ после начала полномасштабной войны.

Артист признался, что утро 24 февраля застало его врасплох. Около пяти утра его разбудила тетя, которая сообщила о начале вторжения. Впрочем, после короткого разговора он решил ещё немного поспать, чтобы набраться сил. Уже позже, проснувшись, он начал следить за новостями и осознал масштаб происходящего. Недолго раздумывая, уже на следующий день он отправился в военкомат, чтобы встать на защиту Украины.

Реклама

«25 февраля вечером я приехал на военный объект напрямую, минуя военкомат. На месте подписал документы, получил оружие, получил форму, и уже 25 февраля в 11 вечера у меня было первое дежурство», — рассказал Серга в интервью «Суспильному».

Реклама

Коля Серга

В настоящее время музыкант продолжает нести службу в Вооруженных силах Украины. Помимо выполнения воинского долга, он занимается поддержкой украинских защитников в рамках созданного им проекта «Культурный десант». Его команда работает над оказанием психологической поддержки военным непосредственно на фронте.

Напомним, недавно Коля Серга высмеял попытку путиниста Безрукова повторить успех украинского «Культурного десанта».

Новости партнеров