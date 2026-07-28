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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
451
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Коля Серга честно рассказал, как оказался в рядах ВСУ, и раскрыл подробности своей мобилизации

Знаменитость подробно рассказал, как за один день стал военным.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Коля Серга

Коля Серга / © instagram.com/thekolya

Украинский певец, телеведущий и военнослужащий Коля Серга подробно рассказал, как вступил в ряды ВСУ после начала полномасштабной войны.

Артист признался, что утро 24 февраля застало его врасплох. Около пяти утра его разбудила тетя, которая сообщила о начале вторжения. Впрочем, после короткого разговора он решил ещё немного поспать, чтобы набраться сил. Уже позже, проснувшись, он начал следить за новостями и осознал масштаб происходящего. Недолго раздумывая, уже на следующий день он отправился в военкомат, чтобы встать на защиту Украины.

«25 февраля вечером я приехал на военный объект напрямую, минуя военкомат. На месте подписал документы, получил оружие, получил форму, и уже 25 февраля в 11 вечера у меня было первое дежурство», — рассказал Серга в интервью «Суспильному».

Коля Серга

Коля Серга

В настоящее время музыкант продолжает нести службу в Вооруженных силах Украины. Помимо выполнения воинского долга, он занимается поддержкой украинских защитников в рамках созданного им проекта «Культурный десант». Его команда работает над оказанием психологической поддержки военным непосредственно на фронте.

Напомним, недавно Коля Серга высмеял попытку путиниста Безрукова повторить успех украинского «Культурного десанта».

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Дата публикации
Количество просмотров
451
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