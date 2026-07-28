Жених Наталки Денисенко прямо перед свадьбой сменил фамилию и показал свой новый паспорт

Наталка Денисенко с женихом / © instagram.com/natalka_denisenko

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Жених украинской актрисы Наталки Денисенко — манекенщик Юрий Савранский — неожиданно официально сменила фамилию.

Об этом он объявил в своем Instagram. Возлюбленный артистки был Юрием Савранским. Однако после смены фамилии он стал Юрием Ярошенко. Более того, жених Наталки Денисенко уже успел обновить документы. В частности, он показался в Сервисном центре МВД с новым паспортом. Из-за чего такие кардинальные перемены — Юрий пока не комментирует. Однако он коротко отмечает, что наконец-то стал собой.

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Жених Наталки Денисенко сменил фамилию

Наталка Денисенко уже отреагировала на смену фамилии ее женихом. Артистка эмоционально написала, что это наконец-то произошло, и отмечала, что очень гордится избранником.

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«Наконец-то, мой господин Ярошенко! Горжусь тобой, Юра Ярошенко», — прокомментировала артистка.

Жених Наталки Денисенко сменил фамилию

Отметим, парочка, которая в конце июня обручилась, сейчас активно готовится к свадьбе. Влюбленные, вероятно, хотят ее организовать в августе, потому что потом у них начинается насыщенный рабочий график.

Кстати, раньше Наталка Денисенко интриговала сменой фамилии после свадьбы. Актриса уверяла, что не будет ни Денисенко, ни Савранской. Она тогда делилась, что выберет совсем другую фамилию. По всей вероятности, артистка после замужества тоже станет Ярошенко.

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