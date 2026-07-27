Собирали деньги себе на костюмы и ни одного упоминания об Украине: Потап и Настя разозлили выступлением в Юрмале

Потап и Настя / © instagram.com/realpotap

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Рэпер Потап и певица Настя Каменских 26 июля выступили на фестивале латвийской исполнительницы Лаймы Вайкуле, что проходит в Юрмале.

Это первое громкое появление артистов на сцене после воссоединения дуэта. Однако поведение Потапа и Насти вызвало неоднозначную реакцию. Они пели исключительно на русском. Именно на этом же языке знаменитости и общались. Потап и Настя спускались к зрителям и в шутку просили у них деньги на костюмы на концерт в США.

«Дорогие друзья, вы наловили денег. Можно, пожалуйста, нам их вернуть, пожалуйста, спасибо. У нас еще концерт, мы собираем, верните деньги, кому не жалко. Кто сколько наловил! У нас просто снова концерты, снова выступления, нам нужны новые костюмы», — выдал Потап.

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Кроме того, рэпер нашел в зале российскую певицу Аллу Пугачеву и ее мужа Максима Галкина. Потап наделал им комплиментов. Однако, судя по реакции Аллы Пугачевой, она не слишком оценила перформанс дуэта на сцене.

«Алла Борисовна, поздравляю! Как вы выглядите хорошо! Вы все больше становитесь похожи на Кристину Орбакайте. Макс, ты знаешь, ты краш всего Instagram. 50 лет — мы знаем, как в психологии это называется. У нас этот возраст у мужчин называется „чумачечья весна“, — выдал Потап.

Алла Пугачева и Максим Галкин / © скриншот с видео

И при этом ни Потап, ни Настя не сделали ни одного упоминания об Украине, где идет война, развязанная Россией, и где ежедневно происходят ужасные обстрелы. Дуэт сделал вид, будто ничего не происходит.

Напомним, недавно певица Оля Полякова успела попасть в скандал. Артистка разгневала развлечениями с «хорошим россиянином» за границей.

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