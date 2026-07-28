«Кастинг» на главкома ВСУ: кто отказался от должности и почему Зеленский избрал Драпатого

Владимир Зеленский и Михаил Драпатый / © Офис президента Украины

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Во время «кастинга» на должность главнокомандующего ВСУ некоторые потенциальные кандидаты отказывались сами, ссылаясь на нехватку знаний и навыков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в президентском окружении.

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Как на Банковой проводили «кастинг» на главкома

По словам собеседника, параллельно со встречами с топкомандирами Зеленский дал задачу провести комплексный анализ разных кандидатов, собрать информацию от их бывших и нынешних коллег, подчиненных, начальников и т.д.

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Он утверждает, что «разговорить» военных командиров было непросто, потому что они привыкли к иерархии, но это удалось благодаря ряду встреч.

«Мне кажется, это был один из лучших — если не самый лучший и самый системный — кадровый отбор, который мы делали», — рассказывает один из тех, кто занимался этим «кастингом».

Альтернативы Сырскому не было

Он добавил, что на Банковой считают, что по опыту и компетенциям Сырского не было альтернативы, но ВСУ нужно было показать новые изменения.

«При этом процентов 95 человек сказали, что альтернативы Сырскому по масштабу, опыту, компетенциям нет. Но нужно было показать войску новые подходы», — сказал собеседник.

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Почему Зеленский выбрал Драпатого

Апостола не выбрали, хотя были такие разговоры, потому что он близок к Сырскому.

«В итоге, Драпатый оказался самым близким к так называемому „второму выбору“. Апостол — тоже, но он считается близким к Сырскому и не хотели, чтобы было впечатление, будто мы произвели замену только для отвода глаз», — объясняет собеседник.

В президентском окружении уверяют, что Зеленский прислушивался к народу. Это свидетельство того, что он «не оторвался от людей», как и год назад во время истории с НАБУ и САП.

Драпатый стал главкой ВСУ — что известно

Напомним, с 22 июля официально исполняет обязанности главнокомандующего ВСУ Михаил Драпатый. Это назначение вызвало панику в российских Z-пабликах, потому что имя нового главка стало символом решительности еще со времен Мариуполя 2014-го.

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Офицер Центрального управления инновационной деятельности ВСУ и основатель батальона ударных беспилотников «Шершни Довбуша» Андрей Онистрат считает, что Драпатый получает армию в сложном состоянии и перед ним стоит много вызовов.

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