Младшая сестра Сандры Буллок показала редкое детское фото с ней

Сандра Буллок / © Associated Press

Реклама

26 июля голливудская актриса Сандра Буллок отпраздновала свое 62-летие. По случаю дня рождения ее младшая сестра — 56-летняя Джезин Буллок-Прадо — трогательно поздравила именинницу и поделилась редкими архивными фотографиями из семейного альбома.

Сандра Буллок с младшей сестрой, фото: instagram.com/gesinebp

На винтажном снимке в сепийных тонах юная Сандра — даже без двух передних зубов — позирует в школьном платье, а ее фирменные иссиня-черные волосы ниспадают до плеч. Лицо и эта улыбка безошибочно узнаваемы. На руках она держит свою младшую сестру.

Реклама

«С днем ​​рождения лучшую сестру! Люблю тебя еще сильнее», — написала Джезин под фото.

Реклама

Отметим, Джезин Буллок-Прадо — известный шеф-кондитер, автор нескольких кулинарных книг и ведущая кулинарных шоу. Ранее возглавляла продюсерскую компанию Сандры Fortis Films. Сестры очень близки. Именно Джезин в августе 2023 года публично сообщила о смерти гражданского мужа Сандры, фотографа Брайана Рэндалла, и трогательно рассказала о том, как актриса самоотверженно ухаживала за ним во время тяжелой болезни.

Ранее, напомним, Сандра Буллок впервые за много лет появилась на светском мероприятии. Актриса посетила CinemaCon в Лас-Вегасе, чтобы прорекламировать свою новую работу — вторую часть фильма «Практическая магия».

Новости партнеров