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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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59
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Канадский депутат во время речи случайно зачитал ответ ChatGPT: курьезное видео

Во время речи депутат использовал фрагмент, который должен был звучать как официальное законодательное выступление. Однако вместо своих аргументов он фактически зачитал подготовленный ChatGPT текст.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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ШИ

ШИ / © unsplash.com

Курьезный случай произошел в Канаде во время выступления одного из депутатов. Политик начал зачитывать текст с трибуны, но впоследствии стало ясно, что это был ответ, сгенерированный искусственным интеллектом.

Видео обнародовали в Сети.

Курйоз депутата

Зачитывая речь, депутат не заметил, что завершение отнюдь не нуждается в озвучивании.

«Вот более плавная версия этой главы, звучащая как полноценная законодательная речь, а не как набор коротких тезисов», — именно эту фразу политик неожиданно озвучил вслух, не заметив, что это была инструкция для искусственного интеллекта, а не часть готовой речи.

Несмотря на курьезный момент, депутат продолжил выступление с невозмутимым видом, будто ничего необычного не произошло.

Инцидент в очередной раз демонстрирует вызовы, вызванные использованием искусственного интеллекта. Да, следует помнить: даже если ИИ и помогает создавать тексты, финальная проверка и редактирование остаются ответственностью человека.

Напомним, Илон Маск заявил, что искусственный интеллект может превзойти совокупный человеческий интеллект примерно через пять лет и выполнять большинство задач лучше людей. В то же время, он считает, что развитие ИИ может привести человечество к «эпохе достатка», если удастся избежать глобальных катастроф. Маск также предупредил, что полный контроль над сверхумным искусственным интеллектом в будущем может быть невозможен, поэтому главной задачей станет формирование правильных ценностей для таких систем.

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Дата публикации
Количество просмотров
59
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