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Во вторник, 28 июля, Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом в Белом доме. Визит украинского президента в США связан с участием в церемонии прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. В то же время, Киев пытается активизировать диалог с американской стороной в надежде на возобновление переговоров с Россией. Предложение, которое сейчас на столе — прекращение огня в воздухе. В частности, именно об этом президент Зеленский говорил на прошлой неделе по телефону со спецпредставителями Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Спикер главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что еще рано комментировать предложения о прекращении огня в воздухе, которые неизвестно «соответствуют ли интересам Москвы». Но несколькими днями ранее Песков также говорил, что Кремль будет ждать новых предложений от Вашингтона, продолжая достижение своих целей военными средствами. Очевидно, это был ответ на слова госсекретаря Марко Рубио о том, что «усилия Анкориджа не сработали», и придется найти новые предложения и идеи для наступления мира.

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Это заявление Рубио сделал на прошлой неделе сразу после встречи с главой МИД РФ Лавровым в Маниле, когда «дипломат» Путина требовал прекратить поставки Украине оружия. А в июне между Рубио и Лавровым даже вспыхнула заочная перепалка о «духе Анкориджа» — требование России по выходу Сил обороны Украины из Донбасса как предпосылку начала переговоров об окончании войны, о чем Трамп с Путиным якобы договорились на Аляске в августе прошлого года. Еще в июне Рубио заявлял, что в Анкоридже не было достигнуто никакого соглашения. Впрочем, в Кремле до сих пор требуют от Вашингтона «внести полную четкость и ясность относительно достигнутых на Аляске договоренностей».

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Удастся ли Украине и США возобновить переговоры с Россией об урегулировании войны? Когда и при каких условиях это может произойти? Читайте в материале ТСН.ua.

Дальнейшая эскалация: Путин хочет продолжения войны

Как пишет CNN, Трамп и Зеленский встретятся в Овальном кабинете для обсуждения текущего мирного процесса между Украиной и Россией. Которого, в сущности, нет. Путин продолжает считать, что время на его стороне. И даже украинские дальнобойные удары по российской нефти и складам крупнейших маркетплейсов, которые используются для доставки товаров двойного назначения, и приводят к многомиллиардным убыткам, пока не изменили расчеты Кремля.

«На поле боя ситуация разворачивается по нашему сценарию, инициатива находится в руках наших вооруженных сил. Мне, конечно, постоянно говорят, а иногда и прямо просят: „Давайте ускоримся…“. Но самое главное для нас — это сохранение жизней наших военнослужащих», — сказал Путин в понедельник, 27 июля, депутатам Госдумы.

Правда, за день до этого Путин, в совершенно помешавшейся манере, спрашивал: «Вот СВО (так в Кремле с самого начала называют полномасштабную войну против Украины — Ред.) закончится, чем мы будем заниматься? То есть, настолько увлеклись этим». Да и о «сохранении жизней военнослужащих» России Путин как всегда лжет. Украинские и западные разведки уже давно предупреждают, что Кремль готовится объявить мобилизацию после выборов в Госдуму 18-20 сентября.

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Путин не готов остановить эту войну. Есть данные разведки, что он готовится к мобилизации. Не открыто, потому что боится своего общества. Но он сделает это в начале октября, если мы не создадим ему проблем с логистикой, оружием, бензином, дизелем и если наши партнеры не введут тотальные санкции», — сказал Владимир Зеленский в интервью Sky News, добавив, что Россия планирует мобилизовать 300-500 тысяч.

Возобновление переговоров: в Кремле стоят на своем

ТСН.ua уже писал, как на прошлой неделе президент Азербайджана Ильхам Алиев неожиданно заявил, что в июле в Баку состоялась тайная встреча бывших германских и российских чиновников для поиска путей завершения войны. При этом правительство ФРГ не санкционировало эти переговоры. Кремль от комментариев воздержался.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко считает, что в настоящее время реальное возобновление дипломатического урегулирования войны маловероятно, ведь Путин сам заблокировал для себя возможность реальных переговоров.

«Путин заявляет, что переговоры могут начаться при условии, что российские войска полностью оккупируют Донецкую область, а этого не произойдет. Вообще Путин сам себя загнал в тупик, включив ряд областей Украины в российскую конституцию. По мнению Путина, он сможет начать серьезный диалог, только если ему удастся захватить полностью те территории, которые он включил в конституцию, а это абсолютно нереально», — сказал в комментарии ТСН.ua Александр Мережко.

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Несколько недель назад Лавров заявлял, что Россия не согласится на прекращение огня по линии фронта, напоминая требования Путина с июня 2024 года. А это, напомним, не только выход Сил обороны Украины из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, которые Путин незаконно записал в российскую конституцию, но и международное признание оккупированных украинских территорий частью РФ, отказ Украины от вступления в НАТО, закрепление за Украиной нейтрального, внесельного и внеблокового и внеблокового.

Еще одной топовиной на прошлой неделе стало заявление президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева, озвученное в присутствии Путина о необходимости замораживания войны России против Украины и возвращения к стамбульской формуле 2.0.

«Природа этого конфликта не совсем ясна для многих, в том числе и для нас. Возможно, этот конфликт уже следует заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Затем — под гарантии великих держав, включая Россию, и дальше двигаться к долгожданному миру», — заявил Токаев.

Ставка на зиму: эксперты по расчетам Путина

По мнению директора Центра «Новая Европа» Сергея Сладкого, возобновление бессмысленных переговоров вполне возможно. США снова проявляют интерес к переговорному процессу. Россия же, продолжая играть роль стороны, которая якобы заинтересована в прекращении войны, будет просто и дальше играть эту роль.

«Путин уверен, что следующая зима — решающее окно возможностей, чтобы заставить Украину к уступкам. Поэтому хоть и будет участвовать в переговорах, но будет затягивать их, пока не понимает, что не сможет добиться своих целей. Поэтому ближайший временной горизонт, который в Кремле могут рассматривать как возможный, — весна 2027 года. Единственное, что может изменить этот расчет Путина, украинская дальнобойная дипломатия, — подчеркивает в комментарии ТСН.ua Сергей Солодкий.

Мария Золкина, глава направления «Региональная безопасность и исследование конфликтов» Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива», ассоциированная исследовательница LSE Ideas, также обращает внимание на возобновление американо-иранской войны, а это значит, что шансов получить «петриоты» у Украины будет еще меньше, и россияне это тоже меньше.

«И россияне, и американцы отмечают, что от „духа Анкориджа“ ничего не осталось. Как раз здесь и нужно искать очертания будущих требований россиян. На следующую встречу, которая состоится не раньше конца осени или зимой, россияне приедут с уже новыми требованиями, которые будут производить впечатление, как они надеются, последнего шанса на фоне худшей зимы из-за отсутствия антибаллистики в распоряжении Украины. Плюс в течение следующих полугода россияне надеются уничтожить военным образом славянско-краматорскую агломерацию, чтобы вопрос контроля над Донбассом сам по себе отпал», — заключает для ТСН.ua Мария Золкина.

Дата публикации 21:04, 26.07.26 Количество просмотров 38 "Черный лебедь" для Путина: как неожиданные удары по Wildberries обрушат экономику России

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