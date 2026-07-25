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"Это нужно остановить": Токаев неожиданно обратился к Путину по поводу войны в Украине
Президент Казахстана заявил, что причина российской агрессии против Украины по-прежнему остается для него непонятной.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что ему до сих пор непонятны причины развязанной Россией войны против Украины, и призвал искать пути к её прекращению.
Соответствующие кадры встречи в Омске в рамках XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана распространяют российские пропагандистские ресурсы.
Обращаясь к Путину, Токаев высказал мнение, что боевые действия необходимо прекратить и вернуться к переговорному процессу.
«Возможно, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну, а затем уже — естественно, под гарантии великих держав, включая Россию, — двигаться дальше», — сказал президент Казахстана.
Токаев также заявил, что причина российской агрессии против Украины остается для него непонятной.
«Природа этого конфликта не совсем понятна многим, в том числе и нам. Если между Азербайджаном и Арменией существовал конфликт, в том числе и „замороженный“, то его истоки были вполне понятны — они уходили в глубину истории. Но здесь это очень трудно понять», — отметил он.
По словам президента Казахстана, он поднял этот вопрос, поскольку получает многочисленные сигналы от международных партнеров в связи с войной между Россией и Украиной.
«Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов. Я информировал вас о них по телефону. Из Европы, из Соединённых Штатов Америки поступают сигналы, касающиеся нынешнего состояния конфликтной ситуации между Украиной и Россией», — заявил Токаев.
Он также подчеркнул необходимость прекращения войны из-за человеческих потерь.
«Жаль, конечно, что молодые люди гибнут на фронте — это генофонд братских народов России и Украины. И все это нужно остановить, поскольку то, что происходит, на мой взгляд, играет на руку и радует противников как России, так и украинского государства», — сказал президент Казахстана.
Напомним, недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает новых предложений от США по урегулированию развязанной Россией войны против Украины, однако в то же время дал понять, что Москва не намерена прекращать боевые действия.