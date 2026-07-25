Кремль. / © Associated Press

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Успешные удары ВСУ, в том числе последние по объектам Wildberries, заставляют Москву наспех латать дыры в ПВО. Только за прошедшую неделю было атаковано по меньшей мере десять десятков составов маркетплейса, являющихся ближайшим российским эквивалентом Amazon. Более того, атаки создают хаос в Москве и бьют по кошелькам окружения Кремля.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

«Ужесточенные удары по объектам Wildberries могут создать дополнительные требования к уже растянутой противовоздушной обороне России и, вероятно, будут создавать все больше неудобств россиянам, использующим эту платформу», — отмечают американские аналитики.

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Накануне российский инсайдерский источник заявил, что РФ срочно строит дополнительные стационарные позиции ПВО «Панцирь» по всей Московской области после ударов по объектам Wildberries в регионе в течение 17-19 июля.

В то же время, отмечают в ISW, усиление ударной кампании Украины по глубоким тылам РФ, военной логистике, целям средней дальности, а также усилия по изоляции аннексированного Крыма уже накладывают на Кремль дополнительные потребности в человеческих ресурсах и материалах. Именно поэтому Москве будет трудно включить склады Wildberries и аналогичные объекты в список тыловых активов, которые следует защищать.

«Перебы в предоставлении услуг Wildberries будут продолжать создавать неудобства россиянам в городских районах, таких как Москва и Санкт-Петербург, которые Кремль пытался оградить от военных усилий. Удары по объектам Wildberries также могут оказывать финансовое давление на элиту в близком окружении президента Владимира Путина», — отмечают аналитики.

Известно, что руководитель аппарата администрации фюрера Антон Вайно и его первый заместитель Алексей Громов либо поддерживают, либо являются совладельцами Wildberries.

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В то же время, недавние украинские удары по объектам Wildberries по состоянию на 24 июля нанесли ущерб на сумму около 170 млрд рублей — это около 2,2 млрд дол. Американские аналитики отмечают, что это, вероятно, будет оказывать давление на владеющие, управляющие и удерживающие большие доли в Wildberries элиты.

В частности, Путин в марте 2026-го попросил российские элиты финансово поддержать военные усилия, нарушив обещание, которое он дал олигархам 26 лет назад, что он будет поддерживать приватизацию советских активов, пока олигархи будут оставаться вне политики и будут присягать на верность диктатору. Впрочем, с этого времени российские элиты пытались перевести деньги за границу, чтобы защитить свои активы от национализации.

Удары по составам Wildberries

The Economist пишет о том, что удары по составам Wildberries обрушили доверие россиян к власти. Ведь российские военные и волонтеры активно используют эту платформу для закупки деталей для беспилотников и бронежилетов.

Российская политология Елена Панфилова отметила, что удары по составам коснулись почти всех россиян — физически, финансово или психологически. После атак продавцы, работающие через Wildberries, начали массово сообщать о потере товаров и финансовых убытках.

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Масштабные пожары на складах крупнейшего русского маркетплейса становятся новой реальностью для РФ. Пока Кремль заявил об «ударах по гражданским», выяснилось: на платформах российского аналога Amazon открыто продавали снаряжение для кафиров с пометками «проверено в СВО».

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