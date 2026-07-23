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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
552
Время на прочтение
2 мин

"Когда этот пи**ец весь закончится?": россияне плачут от ударов по Wildberries и просят закончить "сво"

В Сети распространяются видео с реакцией россиян после ударов по складам Wildberries. Пострадавшие заявляют о многомиллионных потерях и обращаются к Путину с просьбой закончить «сво».

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Удары по Wildberries

Удары по Wildberries

После серии последних ударов по складам Wildberries россияне, потерявшие свой бизнес из-за уничтожения товаров, начали эмоционально выражать возмущение и интересоваться политической ситуацией в стране. Они кричат о своих сгоревших бизнесах и просят Путина закончить войну.

Видео публикует бывший советник министра обороны Сергей Стерненко.

Россияне плачут из-за ударов по Wildberries: видео

Пострадавшие предприниматели в соцсетях призывают немедленно остановить боевые действия, однако их реакция ограничивается только жалобами в Интернете и отсутствием каких-либо реальных действий.

В Сети появляется все больше подобных сообщений от местных жителей. Они публикуют, как плачут из-за собственного ущерба, делятся своими историями и призывают руководство РФ к завершению войны, однако, осторожно и только на словах.

«Меня уже потихоньку это начинает напрягать. Мои дети сегодня всю ночь не спали, в садик не пошли. Все потому, что два правительства не могут что-то поделить. Неужели Владимир Владимирович не может закончить это каким-либо способом?» — спрашивает россиянин.

«Когда этот пи**ец весь закончится? Когда наше государство наиграется? Сначала у меня убили мужа, потом я ушла с головой в работу. На Вайлдберис в прошлом году потеряла два миллиона рублей. Потом меня на***л банк, я не смогла закрыть кредит и пришлось брать новый», — плачет россиянка.

«Сегодня в четыре утра мое сердце просто оборвалось. Все то, что я по крохам выстраивала два года, просто сгорело».

Кроме плача и истерик, россияне пригрозили, что Путин «это просто так не оставит», а ответит еще сильнее. Однако в конце публикаций россияне пишут, что они «простые люди», которые хотят завершения «сво».

Сергей Стерненко отметил, что россияне плачут на камеры и жалуются на удары, но ничего не делают для завершения войны.

Прилеты по складам Wildberries

Напомним, в ночь на 23 июля российские города подверглись массированной атаке беспилотников, что повлекло за собой мощные пожары на ключевых объектах. Под ударом оказались логистические хабы Wildberries в Воронеже, Невинномыске и Краснодаре, объект нефтеперерабатывающей промышленности в Ульяновской области, а также станция «Субханкулово» АО «Транснефть-Урал» в Башкортостане.

По словам военного эксперта Ивана Ступака, атаки на склады маркетплейса преследуют как военную цель, так и гражданско-политическую — для давления на руководство РФ.

В результате уничтожения четырех складов, которые обеспечивали весь южный регион РФ, российские предприниматели оказались на грани банкротства.

В Сети распространяется волна возмущения и отчаяния среди местных продавцов, ведь компания отказывается выплачивать компенсации за сгоревшие товары. Пострадавшие бизнесмены жалуются на катастрофические убытки, проблемы с налоговой отчетностью и в видеообращениях открыто призывают к окончанию войны.

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Дата публикации
Количество просмотров
552
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