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"Хочется, чтобы "СВО" закончилось": россияне разрыдались после ударов по составам Wildberries (видео)
Россияне ноют из-за уничтоженных складов Wildberries. По их словам, сгоревшие товары обеспечивали весь южный регион, а компания не будет выплачивать пострадавшим бизнесам компенсацию.
Россияне в слезах ноют из-за ударов по складам Wildberries в Невинномыске и Краснодаре, где сгорело много товаров. Они жалуются, что многие бизнесы стали банкротами и молят об окончании войны.
Видео с нытьем публикуют в Сети.
«Это все, ребята. Многие сегодня проснутся банкротами, потому что склад в Краснодаре сгорел. Он сейчас горит. Друзья из Краснодара говорят, что там п**дец. Что делать? Мы не знаем», — сказал один россиянин и тяжело вздохнул.
Другой мужчина говорит, что не может сдерживать слезы из-за удара по составам маркетплейса и хочет окончания войны.
«Мне уже хочется, чтобы это „СВО“ закончилось, там, сколько людей умирает и сколько предпринимателей страдает. Нам нужно сейчас сдавать отчеты в налоговую. Я не знаю, что сказать и что делать», — говорит он.
По их словам, сгоревшие товары обеспечивали весь южный регион РФ, а компания не будет выплачивать пострадавшим бизнесам компенсацию.
«Это очень большой удар по сельдереям. Сгорело четыре склада. Компания не будет выплачивать нам никакие компенсации. Мы будем самостоятельно разбираться с последствиями», — сказал еще один предприниматель.
Атака по Wildberries — что известно
Напомним, ночью 22 июля украинские беспилотники ударили по крупному логистическому центру компании Wildberries в Невинномыске Ставропольского края и Краснодаре. По данным местных властей, атака дронов началась около 03:30. После этого на складах возник пожар.
Также пылало на складах в Краснодаре. Складской комплекс расположен в северо-восточной части города. В компании заявили об эвакуации работников.