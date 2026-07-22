"Хочется, чтобы "СВО" закончилось": россияне разрыдались после ударов по составам Wildberries (видео)

Атака по Wildberries в Краснодаре

Реклама

Россияне в слезах ноют из-за ударов по складам Wildberries в Невинномыске и Краснодаре, где сгорело много товаров. Они жалуются, что многие бизнесы стали банкротами и молят об окончании войны.

Видео с нытьем публикуют в Сети.

«Это все, ребята. Многие сегодня проснутся банкротами, потому что склад в Краснодаре сгорел. Он сейчас горит. Друзья из Краснодара говорят, что там п**дец. Что делать? Мы не знаем», — сказал один россиянин и тяжело вздохнул.

Реклама

Другой мужчина говорит, что не может сдерживать слезы из-за удара по составам маркетплейса и хочет окончания войны.

«Мне уже хочется, чтобы это „СВО“ закончилось, там, сколько людей умирает и сколько предпринимателей страдает. Нам нужно сейчас сдавать отчеты в налоговую. Я не знаю, что сказать и что делать», — говорит он.

По их словам, сгоревшие товары обеспечивали весь южный регион РФ, а компания не будет выплачивать пострадавшим бизнесам компенсацию.

«Это очень большой удар по сельдереям. Сгорело четыре склада. Компания не будет выплачивать нам никакие компенсации. Мы будем самостоятельно разбираться с последствиями», — сказал еще один предприниматель.

Реклама

Дата публикации 09:41, 22.07.26 Количество просмотров 15 "Многие сегодня проснутся банкротами": россияне ноют из-за сожженных бизнесов после атак по Wildberries

Атака по Wildberries — что известно

Напомним, ночью 22 июля украинские беспилотники ударили по крупному логистическому центру компании Wildberries в Невинномыске Ставропольского края и Краснодаре. По данным местных властей, атака дронов началась около 03:30. После этого на складах возник пожар.

Также пылало на складах в Краснодаре. Складской комплекс расположен в северо-восточной части города. В компании заявили об эвакуации работников.

Новости партнеров