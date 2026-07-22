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- Украина
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Безбарьерное пространство для ветеранов, возвращающихся к работе, появилось уже на второй шахте ДТЭК
Во время рабочего визита на одну из прифронтовых шахт Днепропетровщины первому вице-премьер-министру — министру энергетики Украины Денису Шмыгалю презентовали вновь доступную среду для ветеранов с инвалидностью.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
Это уже второе угольное предприятие ДТЭК, где на наземной поверхности создали безбарьерное пространство для комфортной работы и передвижения работников. Первый подобный проект компания реализовала в 2025 году на другой шахте Днепропетровщины.
Во время визита Денис Шмигаль ознакомился с решениями, помогающими работникам с инвалидностью свободнее передвигаться по территории предприятия и пользоваться производственной инфраструктурой.
«Развитие безбарьерной среды является частью системной работы по поддержке ветеранов, которые после службы возвращаются в гражданскую жизнь. Наша задача создать комфортные условия труда для людей, чтобы после службы они шли работать в энергетический сектор», — отметил Денис Шмигаль.
Напомним, с начала полномасштабной войны более 5,7 тысяч работников ДТЭК стали в защиту Украины.