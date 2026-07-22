Безбарьерное пространство для ветеранов, возвращающихся к работе, появилось уже на второй шахте ДТЭК

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Это уже второе угольное предприятие ДТЭК, где на наземной поверхности создали безбарьерное пространство для комфортной работы и передвижения работников. Первый подобный проект компания реализовала в 2025 году на другой шахте Днепропетровщины.

Во время визита Денис Шмигаль ознакомился с решениями, помогающими работникам с инвалидностью свободнее передвигаться по территории предприятия и пользоваться производственной инфраструктурой.

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«Развитие безбарьерной среды является частью системной работы по поддержке ветеранов, которые после службы возвращаются в гражданскую жизнь. Наша задача создать комфортные условия труда для людей, чтобы после службы они шли работать в энергетический сектор», — отметил Денис Шмигаль.

Напомним, с начала полномасштабной войны более 5,7 тысяч работников ДТЭК стали в защиту Украины.

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